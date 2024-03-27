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對醫藥分業雙軌制、藥價差問題提質疑 林憶君力促藥費獨立總額目標

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委林憶君進行個人質詢。記者季相儒／攝影
民眾黨立委林憶君進行個人質詢。記者季相儒／攝影

藥師出身的民眾黨立委林憶君說，全民健保日益虧損嚴重，起因於醫療制度規劃錯誤，雖然我國實施醫藥分業多年，但是台灣獨創的醫藥分業雙軌制，導致藥師無法客觀評估用藥的合理性，進而產生嚴重的藥價差問題。

立法院昨天進行施政報告總質詢，針對醫藥分業制度及連帶的藥價差問題，林憶君向行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元提出質疑。

林憶君說明，台灣實施醫藥分業超過20年，但是我國仍然存在特殊的雙軌制，意即醫院與診所可以雇用藥師，直接在院所內做調劑，如果醫師與藥師同屬一個醫療機構，藥師難以對處方提出客觀的建議跟諮詢，再加上醫師藥師之間存在雇傭關係，造成藥師無法客觀評估用藥合理性。

林憶君指出，大型醫院在藥品的價與量較有議價優勢，也使藥品市場產生藥價差的問題，以新冠肺炎疫情期間為例，院所為了預防病人到院而感染，大部分願意釋出慢性處方箋，讓患者在病情穩定下至社區藥局領藥，預防民眾到大醫院領藥受到感染，也能增加領藥的便利性。

林憶君說，綜觀其他先進國家，歐美各國、日本與韓國等國，大多都推行完全分離的醫藥分業制度，其中韓國在2000年正式宣布醫藥分業，雖然推動時間比台灣晚，但是處方箋的釋出率，已經接近百分之百。

林憶君建議，六大公立醫院（台大、成大、三總、北榮、中榮、高榮）完全釋出慢性處方箋，讓藥品回歸市場機制，落實保障全民用藥權益，並且改善藥價問題。薛瑞元回應，許多民眾都會選擇社區藥局領藥，可以再來研議配套措施，設定釋出比例的目標後再做推動。

林憶君指出，全民健保日益虧損，健保署口口聲聲說會嚴格把關，結果就是調漲健保費，增加民眾的醫療負擔，企圖讓全民埋單，再者砍健保藥價，導致藥廠不願生產藥物，進而產生缺藥問題，最後倒楣的就是民眾。

林憶君表示，4月即將調降藥價，慢性處方箋開立之後，可能因為藥價調整，導致病人難以取得藥物，如果是在3月開出，新藥價生效日就應該以醫師處方日做認定，真正保障病人權益。薛瑞元則說，慢性處方箋僅影響2個月，成本效益影響的統計數據，還要再做整理才能回應。

健保署 民眾黨 薛瑞元 醫師

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