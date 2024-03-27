台美民主諮商會議 聚焦威權國家假訊息、認知作戰

「台美印太民主治理諮商」會議於26日於台北舉行，並與華府端進行視訊連線，會中就反制「外國資訊操弄」（FIMI）、強化印太地區民主治理，及彰顯台灣民主與公民社會韌性等重要議題進行討論。外交部次長謝武樵表示，威權國家不斷透過認知作戰及散播錯假訊息等手法，輸出數位威權主義及破壞人民對民主制度的信心。

第四屆「台美印太民主治理諮商」會議昨日舉行，由謝武樵代表我方開場致詞、北美司司長王良玉主持討論；美方則由率團來台實體與會的國務院民主、人權暨勞工局代理副助卿Allison Peters主談。

外交部指出，美國國務院亞太局台灣協調處、美國國際開發總署（USAID）、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）、我國財團法人國際合作發展基金會（ICDF）及公民社會團體也以實體或線上方式參與會議，會中就反制「外國資訊操弄」（FIMI）、強化印太地區民主治理，及彰顯台灣民主與公民社會韌性等重要議題進行討論，並就未來合作方向廣泛交換意見。

謝武樵指出，威權國家不斷透過認知作戰及散播錯假訊息等手法，結合人工智慧等新興科技，輸出數位威權主義及破壞人民對民主制度的信心，意圖重塑國際環境；這些挑戰與威脅已促使民主國家警覺與團結。而台美更基於共享的民主、自由與法治價值，持續深化夥伴關係。未來台灣也會致力推動與理念相近國家公私部門協作，為打造自由、開放的印太地區作出更多貢獻。

外交部表示，今年是「台灣關係法」立法45周年，台美在「民主峰會」後再次就民主議題舉辦本次諮商對話，共商強化區域民主韌性，正是台美長久夥伴關係又一例證。