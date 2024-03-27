賴士葆：馬訪陸助兩岸融冰 蔡連太平島都不敢去

前總統馬英九4月1日啟程訪陸，預期有望二會中共總書記習近平。國民黨立委賴士葆今下午表示，良性互動雖無法立即見到春暖花開的效果，但至少可以融冰。賴士葆也批蔡英文總統，執政8年對所有攸關主權被踐踏的事情，沒有任何作為。

賴士葆表示，蔡政府上台以來兩岸關係冰凍三尺，全世界都預測台灣是未來極可能發生戰爭的地區，馬英九以前總統的高度即將再度訪問大陸，這樣良性的互動，雖然無法立即見到春暖花開的效果，也無法扭轉執政黨對大陸的敵意，至少可以達到融冰的效果，降低兩岸劍拔弩張的氣氛，這樣的溝通與互動是值得肯定和嘉許的。

賴士葆指出，即便沒有公職和黨籍的身分，馬英九對兩岸能夠積極的交流互動有一份執著與盼望，上次返鄉祭祖，在訪問過程中適時的提及他個人擔任前中華民國總統，以及中華民國憲法在台灣具有效力等敏感性的字眼。這一次會到北京與北大學生座談，可能與習近平二次會面尚未定案，馬習是否二會被賦予很多的期待與關注。相信在很多公開的行程當中，馬英九會有足夠的智慧知道怎麼樣巧妙的表達兩岸求同存異與兩岸政權對等並存的事實現況。

賴士葆強調，聽到綠營酸言酸語的呼籲要馬英九去大陸宣示主權的話，他們怎麼不會想到這些年蔡英文在捍衛主權的事情上是如何的愧疚失責？這一陣子，廣大的輿論包括馬英九在內不斷催促蔡英文總統到屬於我方領土的太平島去宣示主權，蔡英文都不敢去。

賴士葆提到，8年來，丟掉10個邦交國，海峽中線被越界等等，所有攸關主權被踐踏的事情，蔡總統都沒有任何作為，卻期待卸任總統幫忙宣示主權，這樣的雙標竟不覺得汗顏。