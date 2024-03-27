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綠中常會聚焦立院攻防 王定宇：軍公教年改是下一戰場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中常委王定宇表示，國民黨團要推反年金改革法案，這會是未來立院戰場，民進黨團勢必要加強論述，讓現職軍公教了解，現行制度是對他們有利的，若改回去，反而是傷害。圖／聯合報系資料照片
民進黨中常委王定宇表示，國民黨團要推反年金改革法案，這會是未來立院戰場，民進黨團勢必要加強論述，讓現職軍公教了解，現行制度是對他們有利的，若改回去，反而是傷害。圖／聯合報系資料照片

年金改革實施將滿6年，多位國民黨立委提案，希望自今年起停止遞減所得替代率；形同對蔡政府推行的年改喊卡。民進黨中常會今天聚焦立院朝野攻防討論，據轉述，中常委王定宇指出，國民黨團要推反年金改革法案，這會是未來立院戰場，民進黨團勢必要加強論述，讓現職軍公教了解，現行制度是對他們有利的，若改回去，反而是傷害。

民進黨主席賴清德表示，鼓勵立院黨團在柯總召帶領下，持續加強立院戰力，黨公職也要多和公民社會連結，讓民進黨論述能凸顯。

民進黨團總召柯建銘表示，國民黨近來在立院提出的諸多法案，包括花東特別條例、環島高鐵等，皆有違憲疑慮，連鏡電視調閱小組辦法，也是對行政權的一種侵犯，都是違憲。面對此狀況，未來黨團在立法院，要進一步強化戰力。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，未來國民黨類似違憲提案可能還會繼續出現，每個人都這樣提案的話，立院會出現相當程度混亂，民進黨立院黨團已嚴陣以待，會適時作出回應。

中常委也談及「剴剴案」，指出衛福部已經排點出8大缺失，但為了要補起來社安網，地方政府要負起一定責任，希望台北市、新北市的議員們，要持續關注，不能讓這議題銷聲匿跡。另外，包括電價調漲議題，同樣要好好論述，要讓民眾明白，過去長時間電價凍漲是為了平抑物價，而現今的發電成本對比電價，是入不敷出的。

此外，民進黨中常會今天也通過第21屆全國黨員代表選舉時程，4月1日發布選舉公告；4月15日至19日辦理全國黨員代表選舉領表、登記；4月23日前各黨部召開執委會審查各黨部全代候選人資格；4月24日召開中執會審查原住民族全代候選人資格；4月25日抽籤；5月26日辦理黨員投票；5月29日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

2024年第21屆全國黨員代表選舉，各縣市暨直屬黨部選出之代表應選309席，依規定單一性別在應選名額總數中，每滿4人應有1人，故單一性別保障名額為77席。

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