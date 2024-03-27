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蔡總統接見亞洲台商總會 推動經創台灣方案布局全球

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時表示，政府積極推動新南向政策，也持續推動「亞洲矽谷3.0」及「晶創台灣」等方案來協助台灣產業布局全球。歡迎台商朋友回台投資，期待在未來共同努力，為台灣和全球經濟創造更豐盛的榮景。

蔡總統致詞時表示，她很期待了解台商在各地的觀察和經驗，以及提供政府寶貴的建議。亞洲台灣商會聯合總會一直是政府和台商之間非常重要的溝通平台。過去8年來，她也常在不同場合與亞總的好朋友見面交流。

蔡總統說，亞總不僅協助台灣的企業在海外穩定發展，也增進台灣和亞洲各國的友好關係；近年來，更推動和國內產業的合作交流。特別是在總會長許玉林就任後，以「連結亞洲，共好台灣」的理念來帶領亞總，持續協助亞洲台商和台灣業界一起進步發展。

蔡總統指出，台商的努力都有助於提升台灣產業在國際上的競爭力，這也是政府的重要目標。這些年來，政府積極推動新南向政策，協助台灣的產業開拓更多市場。相較於8年前，台灣和新南向國家的經貿往來已經大幅成長。現在，面對國際情勢的嚴峻挑戰，政府持續推動亞洲矽谷3.0以及晶創台灣等方案，來協助台灣產業展開下一階段的全球布局。

台商 新南向政策 矽谷

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