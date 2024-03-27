國民黨新北議會黨團訪立院 盼藍委協助爭取建設預算

國民黨新北市議會黨團今天赴立法院拜會國民黨立法院黨團。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，從財政收支劃分法中可見，新北市的資源明顯不足，希望中央能夠合理對待新北市。國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰則表示，民進黨每次都抨擊新北市府工程建設無法發包，問題在於資金不足，希望中央能為地方把關，挹注資源，讓新北市長侯友宜好好施政。

國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰、財務長白珮茹、副書記長蔡淑君、副書記長江怡臻、副書記長呂家愷今天前往立法院拜會國民黨團；新北市立委洪孟楷、廖先翔、葉元之、林德福、羅明才皆到場與新北市議員一同討論新北建設議題，希望能為新北市爭取更多預算，使侯友宜得以完成更多公共工程及建設。

洪孟楷指出，雙方溝通的重點是將新北市400萬人的心聲讓大家聽到，新北市議會是第三個來立法院拜會的黨團，這樣能發揮中央、地方民意代表之間的橫縱連橫，促進修法。侯友宜未來也將邀請新北市12名立委一起坐下來談，不分黨派，推動市政，最重要的是希望中央分配預算能夠不分顏色。

洪孟楷表示，看看新北市許多建設，都讓人覺得新北市是否矮人一截？別人是要五毛給五塊，新北市擁有400萬人口，在財政收支劃分法中，分配到的平均資源卻是最少的，中央沒有關愛眼神，他們希望政府能夠合理對待每一個縣市。

陳偉杰表示，中央對新北市有許多差別待遇，他們希望中央能為地方把關，挹注更多資源，讓侯友宜在新北市的施政可以更加順暢。

陳偉杰指出，近年原物料上漲，缺工缺料，希望黨團可以協助，讓新北市府獲得預算，在執行重大公共建設時，能夠更加順利。民進黨新北市議會黨團每次都以工程無法發包抨擊新北市府，但市府不是不願意發包，而是資金不足。

陳偉杰提到，他們也希望能將社會安全網做得更完整，同時也希望增加地方民代助理費用、選民服務費用，這些應該都要依照情況來調整。

蔡淑君指出，1200定期票去年7月1日正式上路後，反應相當好，通勤族都搭乘大眾運輸時，省下許多費用，希望洪孟楷未來可以在立法院正式提案，能夠繼續延續該政策，別讓1200定期票斷炊。