外交部宴請歐洲議會訪團 蕭美琴也出席

外交部昨宴請歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）所率領的「泛歐綠黨訪台團」，副總統當選人蕭美琴也與會參加。

外交部長吳釗燮昨晚宴歡迎歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）所率領的「泛歐綠黨訪台團」，感謝包瑞長、歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala）、德國國會綠黨黨團副主席卜茹歌（Agnieszka Brugger）、德國國會友台小組副主席徐德分（Till Steffen）及德國國會綠黨黨團人權政策發言人米榭托維克（Boris Mijatović）等歐洲議會及德國國會議員長期堅定支持台灣的情誼。晚宴也特別邀請近期訪問歐洲的蕭美琴出席與訪團交流。

吳釗燮於宴中感謝歐洲議會及德國國會近年來持續強化對台灣的支持，包括關切台海緊張情勢，支持台灣國際參與，並呼籲歐盟及德國深化與台灣各項實質交流，為促進雙邊關係帶來強勁動能。

蕭美琴也歡迎訪團來訪，並表示透過實地造訪更能瞭解台灣，並彰顯台歐盟為民主、自由、法治、人權的理念相近夥伴，她欣見近年來支持台灣已成為歐洲議會及各國國會跨黨派的共識，期盼未來在此堅實基礎上，持續深化台歐盟合作與交流。

包瑞翰則感謝吳釗燮盛情款宴，並強調支持民主台灣及台海和平穩定不僅符合歐盟價值，更與全球及歐洲的繁榮利益相繫，相信下屆歐洲議會將延續此一友好動能。包瑞翰另表示，台灣身處威權擴張的最前線，捍衛民主價值及區域和平的精神令人敬佩，未來盼與台灣攜手鞏固強化民主發展。

郝塔拉表示，支持民主台灣已是歐洲議會的核心議題，由近日通過的「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy, CFSP）報告及「共同安全暨防禦政策」（Common Security and Defence Policy, CSDP）報告決議案可見，歐洲議會對深化台歐盟關係具有高度共識與信念。

外交部指出，雙方另就區域政經情勢、反制假訊息、深化雙邊經貿合作等議題深入交換意見，並同意將續深化台灣與歐洲議會及德國國會等各項合作交流，進一步堅實雙方基於價值的友好關係。