蕭美琴挑賴清德外交大任？ 賴士葆：美國較信任

副總統當選人蕭美琴結束歐洲行程返台，蕭美琴先於總統當選人賴清德赴美國，被解讀賴清德將外交重任交予蕭美琴。國民黨立委賴士葆今受訪表示，認為有這意味在，美國較信任蕭美琴，也是半個美國人，怎麼看都是自己人，賴清德則不是。

蕭美琴結束訪歐行程返台，蕭美琴低調訪美再轉往歐洲，訪問捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家，後又以「民主與安全」為議題，在歐洲智庫發表演說。不過，蕭美琴此舉，被解讀成未來賴清德就任後，外交重任將由蕭美琴承擔。

賴士葆認為，看起來有這個味道，這裡面有沒有故事，外界在揣測了。賴清德都還沒有去美國，為什麼蕭美琴先去？表面上說是去敘舊打包，打包的話找別人打包。以官場的倫理，照理講賴清德要先去，賴清德現在還不是總統，是總統當選人，以美國的實力，也不怕中國大陸的抗議。現在蕭美琴去，大陸抗議， 美國理都不理，且去美國是過境外交，主要目的是要去歐洲，訪問捷克，過境美國。

賴士葆表示，這種情況之下，蕭美琴都可以去了，賴清德為什麼不能去？代表美國較信任蕭美琴，蕭美琴不僅僅是監軍，等於是美國一定授權蕭美琴某些外交決策的制定，一定跟她保持更好的關係，別忘了她是半個美國人啊，怎麼看都是自己人，賴清德怎麼看都不是自己人。