快訊

「邁盟」崛起？爭2026派系消長 民進黨職選舉詭譎

美國巴爾的摩大橋被撞斷：當地陷入塞車噩夢

iPhone用戶當心！Apple帳號「這一設定」竟淪網路釣魚 駭客新手法曝光

蕭美琴挑賴清德外交大任？ 賴士葆：美國較信任

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
副總統當選人蕭美琴訪問歐洲，結束行程返台。圖／聯合報系資料照片
副總統當選人蕭美琴訪問歐洲，結束行程返台。圖／聯合報系資料照片

副總統當選人蕭美琴結束歐洲行程返台，蕭美琴先於總統當選人賴清德美國，被解讀賴清德將外交重任交予蕭美琴。國民黨立委賴士葆今受訪表示，認為有這意味在，美國較信任蕭美琴，也是半個美國人，怎麼看都是自己人，賴清德則不是。

蕭美琴結束訪歐行程返台，蕭美琴低調訪美再轉往歐洲，訪問捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家，後又以「民主與安全」為議題，在歐洲智庫發表演說。不過，蕭美琴此舉，被解讀成未來賴清德就任後，外交重任將由蕭美琴承擔。

賴士葆認為，看起來有這個味道，這裡面有沒有故事，外界在揣測了。賴清德都還沒有去美國，為什麼蕭美琴先去？表面上說是去敘舊打包，打包的話找別人打包。以官場的倫理，照理講賴清德要先去，賴清德現在還不是總統，是總統當選人，以美國的實力，也不怕中國大陸的抗議。現在蕭美琴去，大陸抗議， 美國理都不理，且去美國是過境外交，主要目的是要去歐洲，訪問捷克，過境美國。

賴士葆表示，這種情況之下，蕭美琴都可以去了，賴清德為什麼不能去？代表美國較信任蕭美琴，蕭美琴不僅僅是監軍，等於是美國一定授權蕭美琴某些外交決策的制定，一定跟她保持更好的關係，別忘了她是半個美國人啊，怎麼看都是自己人，賴清德怎麼看都不是自己人。

美國 蕭美琴 賴清德

延伸閱讀

馬英九訪陸 賴士葆：能讓我方治權不受否認即滿分

產業交流之旅第三站…賴清德會ICT業者 聚焦供電

賴清德：就任後守護國家、努力讓經濟持續發展

呼應黃仁勳稱台灣AI革命中心 賴清德產業之旅聚焦AI

相關新聞

鏡電視調閱小組成立 藍委：若涉蘇貞昌決策將邀請說明

立法院交通委員會今通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，依據運作要點，設召集人一位處理小組事務，代表小組對外發言，民眾黨立...

韓國瑜日常午餐曝光 2顆水煎包加小菜不到百元

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天在臉書貼出一張桌子擺著幾份小菜與水煎包。洪孟楷說，他前兩天去立法院長室找立法院長韓國瑜時...

影／電價調整要國會同意？曾文生：方案已考慮朝野建議

經濟部政次兼台電代理董事長曾文生上午在立法院備詢前回應媒體表示，國會對於電價審議的意見已經被反應。包含基本用電部分，當初...

蕭美琴挑賴清德外交大任？ 賴士葆：美國較信任

副總統當選人蕭美琴結束歐洲行程返台，蕭美琴先於總統當選人賴清德赴美國，被解讀賴清德將外交重任交予蕭美琴。國民黨立委賴士葆...

【即時短評】鏡電視調閱小組立院闖關 真相真能大白？

新國會上任，藍白磨刀霍霍聯手掀執政黨種種黑幕，第一戰就是立法院交通委員會上午表決完成的「鏡電視調閱專案小組運作要點」，逐...

鏡電視調閱小組成立 傅崐萁：全民看清民進黨箝制媒體

立法院交通委員會今通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，正式對鏡電視展開調查。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今稍早受訪時，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。