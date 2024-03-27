鏡電視調閱小組成立 傅崐萁：全民看清民進黨箝制媒體

立法院交通委員會今通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，正式對鏡電視展開調查。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今稍早受訪時，表示要讓全民看清民進黨8年來如何箝制媒體，甚至動輒將超過百億的新聞台執照讓派系御用。

傅崐萁說，中華民國是主權獨立的民主國家，一直引以自豪的是台灣社會各種聲音都能包容，是多元的、民主的中華民國。遺憾民進黨執政8年當中，徹底摧毀台灣的民主機制，能夠督促政府的媒體第四權卻遭民進黨用高壓箝制的方式，用國家通訊傳播委員會（NCC）作為東廠，甚至把媒體關掉，且平常用評鑑的方式對所有的電視台、媒體高壓管制，立法院交通委員會對NCC的調閱，就是要讓國人了解，為何16連敗的NCC每年要編列上千萬的打官司費用，拿全民來為NCC擦屁股。

傅崐萁提到，今天調閱委員會會清清楚楚讓所有把電視台關台的過程表達出來，人民有知的權利，在此黑機關後代表的政治角力，以及為何讓鏡電視能上架，威脅所有媒體，且是完全御用的新電視台，後面代表的幕後政治勢力以及派系到底是什麼，今天立法院交通委員會正式成立鏡電視調閱小組，希望真相大白，讓全民看清民進黨8年來如何箝制媒體，甚至動輒可以上架、開台，把價值不菲超過百億的電視新聞台的執照讓自己的派系御用。

傅崐萁也說，自稱大法官的民進黨立法院黨團總召柯建銘已被時代的浪潮吞沒，不要用已經是上古時代的說法說明，動輒就詆毀在野黨，所有不稱心的法案或是民進黨沒有得分的法案就說是毀憲亂政，毀憲亂政莫以柯建銘為甚。