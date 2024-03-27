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鏡電視調閱小組成立 藍委：若涉蘇貞昌決策將邀請說明

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院交通委員會今通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，國民黨立委黃健豪受訪不諱言，若事涉行政院前院長蘇貞昌任內決策，的確會邀蘇貞昌說明。圖／聯合報系資料照片
立法院交通委員會今通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，國民黨立委黃健豪受訪不諱言，若事涉行政院前院長蘇貞昌任內決策，的確會邀蘇貞昌說明。圖／聯合報系資料照片

立法院交通委員會今通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，依據運作要點，設召集人一位處理小組事務，代表小組對外發言，民眾黨立委林國成以獲8票支持，成為調閱小組召集人。此外，小組會議召開時得邀請被調閱文件的機關首長率人員列席說明，受邀者非有正當理由而不得拒絕出席及說明。國民黨立委黃健豪受訪不諱言，若事涉行政院前院長蘇貞昌任內決策，的確會邀蘇貞昌說明。

鏡電視案於2024大選期間沸沸揚揚，台北地檢署已將國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列他字案瀆職罪被告。立法院交通委員會今日通過鏡電視調閱專案小組運作要點，小組今起運作至5月31日，但經調閱小組決議得延長之，資料查閱時間每周一至周五上午9時至下午5時。

根據運作要點，小組會議須有委員三分之一出席，方得開會；其決議，以出席委員過半數同意行之。但在場出席委員不足3人者，不得議決。必要時，得以秘密會議方式行之。

小組成員行使查閱職權時，應親自為之，並署名於查閱登記簿。查閱人員負保密義務，對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為，亦不得將文件攜離查閱場所或洩漏之。機密文件如被調閱機關拒絕提供時，該機關應以書面釋明機密之種類、原因，並於3個工作天內送交小組存查。

小組會議召開時，得邀請被調閱文件之機關首長率同有關人員列席說明。受邀請者非有正當理由不得拒絕出席及說明。

針對是否要明列邀請專家、學者陪同調閱時，民進黨立委蔡其昌質疑，立法院職權行使法第49條已有規定，為何還要增列？交通委員會召委陳雪生認為，這是補專業不足的部分。藍綠雙方意見僵持，以8比7表決通過。根據設置要點第12條，小組為應調閱文件需要，得赴相關單位查訪，並得訪談與本案相關之人士或諮詢專家、學者。小組會議召開及調閱文件時，得聘請專家學者陪同調閱， 及針對調閱內容表示意見。專家學者之人選，以二人為限，由召集人提名，全體本小組成員表決之。

另一方面，藍綠雙方就小組召集人究竟是要一位或是兩位，意見不一。蔡其昌說，疫苗調閱小組是由時任立委蔣萬安、莊競程共同擔任，這是態度，過去國會多數黨是民進黨，國民黨面對少數黨的態度是什麼，社會在看，過去民進黨是多數黨願意禮讓，這是對權力的謙卑，過去有競爭也有多數黨尊重少數黨的案例。

隨後對於召集人是要一位還是兩位，以8比7通過召集人設一位。蔡其昌隨即說，多數暴力啦，沒有和諧，把民進黨閹掉了，和諧什麼。

由於鏡電視執照申設案，在已被在揭露的口譯文本中曾提及蘇貞昌和民進黨英系大將洪耀福。黃健豪說，若事涉到蘇貞昌任內決策，的確會邀請蘇貞昌來說明當初決策過程跟內容，對於調閱小組運作會更完善。

立法院交通委員會今通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，民眾黨立委林國成以獲8票支持，成為調閱小組召集人。小組會議召開時得邀請被調閱文件的機關首長率人員列席說明，受邀者非有正當理由而不得拒絕出席及說明。記者屈彥辰／說明
立法院交通委員會今通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，民眾黨立委林國成以獲8票支持，成為調閱小組召集人。小組會議召開時得邀請被調閱文件的機關首長率人員列席說明，受邀者非有正當理由而不得拒絕出席及說明。記者屈彥辰／說明

民進黨 蘇貞昌 鏡電視

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