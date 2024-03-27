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國土計畫法上路延後？張麗善：雲林規畫已臻完善 其他縣市有展延需求

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，國土計畫法相關期程是否展延都會全力配合。圖／本報資料照片
雲林縣長張麗善表示，國土計畫法相關期程是否展延都會全力配合。圖／本報資料照片

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但多數縣市的「國土功能分區圖」恐難在限期內完成，行政院副院長鄭文燦將在4月1日召集各縣市首長召開跨部會議，確認是否展延時程。雲林縣長張麗善今表示，雲林縣的規畫已臻完善，可如期完成，但確實聽聞其他縣市有展延需求，無論是否展延，雲林都會配合。

截至目前為止，全台只有金門、連江、花蓮將「國土功能分區圖」報內政部，其餘縣市恐難在限期內完成，行政院昨晚發出會議通知，邀集內政部、經濟部、農業部、國發會、原民會及全台各縣市政府下周一開會討論。

張麗善表示，雲林縣府規畫已臻完善，無論國土計畫法明年上路或大家認為需要展延，都會配合，縣府主張現有宗教寺廟土地合法化，已獲內政部同意，也會持續主張農業權。

內政部 張麗善 雲林

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