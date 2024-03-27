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走訪雙北布局大選？ 林右昌否認：為2議題會面雙北市長

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
內政部長林右昌表示，他近期不只走訪雙北，也有去其他縣市，不要部會首長去哪個縣市就說是選舉布局。記者周湘芸／攝影
內政部長林右昌表示，他近期不只走訪雙北，也有去其他縣市，不要部會首長去哪個縣市就說是選舉布局。記者周湘芸／攝影

內政部長林右昌近期拜會雙北市府，被認為是為大選布局，林右昌今出席內政委員會審議「行人交通安全設施條例」受訪表示，他近期不只走訪雙北，也有去其他縣市，他去台北市是為了社子島議題，到新北市是為了蘆南蘆北重劃案進行討論，跟2位市長碰面非常愉快，不要部會首長去哪個縣市就說是選舉布局。

林右昌表示，他近期不只走訪雙北，也有去高雄、台中等縣市，不要部會首長去哪個縣市就說是選舉布局。他去雙北是要協助台北市政府解決社子島發展課題，兼顧地方需求跟歷史管理外，如何讓社子島民眾有更好生活跟居住環境 。

他也說，新北市也有很多重劃跟開發案在進行，日前去跟新北市長侯友宜就蘆南蘆北重劃案進行面對面會商跟討論，部會首長跟縣市長面對面溝通有助於化解在業務承辦意見整合，跟2位市長碰面非常愉快，把過去大家誤會的課題當面溝通解決，2位市長都覺得這樣蠻有效率。

林右昌 社子島

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