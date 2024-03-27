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雙城論壇 北市盼上海副市長層級訪台

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北報導

台北、上海雙城論壇預計暑假在北市登場，上海方代表最快四月來台踩點，雙方正在洽談細節；這場活動是民進黨主席賴清德接任總統後，兩岸最重大的官方城市交流，北市府希望對岸至少派副市長以上層級來訪，但對岸極可能會觀察賴清德的兩岸政策才決定到訪層級。

台北市長蔣萬安去年八月赴陸參加雙城論壇、與上海市長龔正同台，在對岸形成「萬安旋風」；今年逢新政府上路，兩岸政治交流備受矚目。由於前市長柯文哲任內，上海曾派前統戰部長沙海林訪台，當時被綠營罵翻，這次訪台層級若太低，恐會被解讀對岸「不看重蔣萬安」，因此北市府為此沙盤推演、審慎應對。

藍營人士分析，前市長郝龍斌任內，曾由時任市長韓正來台參加雙城論壇，但多數都是派副市長訪台，賴清德上任後的兩岸交流攸關戰爭與和平，外界期待「避戰謀和」促成馬英九登陸，蔣萬安也須守住兩岸城市交流平台。

另外，海峽論壇六月登場，去年蔣萬安沒派代表出席，蔣今年也沒計畫自己或派代表出席。

上海 蔣萬安

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