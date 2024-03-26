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蘇清泉籲陳揆速推健保1點1元「此時就是最好時機」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委蘇清泉今日在立法院質詢，向行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元提出「健保點值每點1元」修法提案。圖／蘇清泉辦公室提供
國民黨立委蘇清泉今日在立法院質詢，向行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元提出「健保點值每點1元」修法提案。圖／蘇清泉辦公室提供

國民黨立委蘇清泉今在立法院質詢，向行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元提出「健保點值每點1元」修法提案，他強調，準總統賴清德是腎臟專科醫師，陳揆是公衛專家，薛部長是婦產科，他自己則是心臟外科，各方面醫療專家齊備，此時正是修法的好時機。

蘇清泉指出，2022年交通部統計，台灣平均住宿觀光飯店一晚4195元，而醫學中心健保給付健保床病房費598元，護理費561元，平均一晚1159元；而算命一次至少800至4000元之間，真正救命的醫師看門診，健保給付基層診所卻只有385元，醫院更少，只有286元。

蘇清泉表示，現在全台醫院經營最好的林口長庚醫院前年整體盈餘34.79億元，但醫療本業虧2.48億，靠非醫療收入，美食街、停車場、捐贈、股票利得來弭平醫療虧損，醫院變成「美停院」，只能靠美食街、停車場收入來賺錢。

蘇清泉說，「一家醫學中心幾萬人工作，盈餘毛利一到二，要是一家正常企業的CEO，早就被董事會開除了」，因為診療費過低、急重症給付低、病房及護理費低、新藥及科技發展缺乏預算，內外婦兒急重難科招不到醫學生、護士荒導致關病房，急診候床排滿滿、新藥不進台灣、醫院沒錢培養人才、設備越來越舊，醫療體系每況愈下，以前世界稱羨台灣健保好，現在問題全都浮現。

蘇清泉表示，他與國民黨立委廖偉翔聯合提案「醫療發展特別條例」，將補助浮動點值未達0.95元，補足到0.95元，績效優良者補足到1元，並參考其他國家，將健保制度規畫改採總額目標制，合理反映社會變遷、新科技發展、醫療需求成長等因素，每年度設定目標，超出部份由其他預算打折給付，且作為下一年目標費用合理成長率。

蘇清泉強調，醫療院所現毛利只剩一到二，四月要調漲電費10至15%，累積前兩年電價已急遽增加32%，今年4月若再調15%，光電費成本就增加近五成，健保總額成長率4.7%，還沒用在醫療上，就先給電費剝了一大半，醫院面對困境該怎麼辦？可以比照社福機構凍漲嗎？還是要編列公務預算來補助醫療院所。

陳建仁、薛瑞元以電費上漲，醫療院所成本僅增加1至2%，希望由醫院「自行吸收」為由回應。蘇清泉呼籲，修健保點值，改為每點1元，此時正是最好時機。賴清德出身腎臟科醫師，陳揆是公衛專家，薛瑞元是婦產科，而他本人是心臟外科，各方面醫療專家齊備，修法健全健保，是全台醫院、醫護的共同期望，此時不修法更待何時？

修法 健保 蘇清泉

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