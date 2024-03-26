長照基金7年未檢討 陳建仁：到2029年都足夠

長照預算大幅成長，民進黨立委劉建國憂心財源是否足夠，行政院長陳建仁表示，會量入為出，政府估計到2029年時不會不足，不過也要認真增加收入，審慎控制支出。

行政院長陳建仁今天至立法院進行施政報告並備質詢。

劉建國對說，長照基金已7年沒有檢討，若加上總統當選人賴清德競選時提出長照3.0政策，包括住宿式服務機構補助方案要增加40億元、重度失能者新增居家或社區晚間到宅照顧，建立24小時重度失能者服務，也需要幾十億元，明年長照預算就可能會破千億元。

劉建國說，據衛福部提供的數據，實際決算數比支出預算多，其差距於近3年是以100%，甚至200%在成長，而2024年支出預算編列828億元，收入推估是436億元，誤差將近300億元，若以此類推，不到5年，目前1000多億元的長照基金就會不足。

衛福部長薛瑞元指出，支出預算是根據收入預算編列，收入預算是由財政部給的資料，像是房地合一稅、遺產稅等都較不確定，政府通常會低估，所以在年度結算時，實際收入通常比原本收入預算高許多，去年結餘算完，目前累積至1500億元基金結餘。

陳建仁表示，由於收入部分，包括贈與稅、菸稅、房地合一稅都是浮動的，政府在講收入，財政部會較為保守，實際上通常都會比較多，支出部分會以量入為出的方式，賴清德所提的長照政見，政府都有估計，到了2029年預算都還不會像立委所述的那樣。