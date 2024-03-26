快訊

每周2次私會不夠還買偷情愛巢 竹科半導體封測大廠副總偷吃女代表

數萬信眾高喊進喔！白沙屯媽祖宮前三進三出 300公里進香圓滿落幕

被貨船撞擊崩塌！美國巴爾的摩港大橋「斷成數截」多輛汽車落水 恐怖瞬間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】陳建仁不因王世堅送聖經 就拉近與天主的距離

聯合報／ 主筆室
立法委員王世堅（右）今天質詢後送一本聖經及一句「珍重再見」給行政院長陳建仁，陳建仁（左）開心接受。記者季相儒／攝影
立法委員王世堅（右）今天質詢後送一本聖經及一句「珍重再見」給行政院長陳建仁，陳建仁（左）開心接受。記者季相儒／攝影

擁有「聖騎士」封號的行政院長陳建仁今在立法院獲立委王世堅贈送聖經，陳合十接受，臉露溫暖的表情，投手投足散發宗教家的慈悲與謙卑；但就在一個小時前，立委廖偉翔質詢健保問題時，陳一再反嗆廖「外行」、「不懂」，和稍早手持聖經的聖騎士判若兩人。陳建仁卸任在即，到底想留給國人什麼印象？   

陳建仁帶著宗教家的色彩跨入政界，在政壇別樹一格。2016年他和蔡英文搭檔並順利當選，他以準副總統的身分參加科技部學術研究獎項頒獎典禮，他強調好的研究者應具備智慧、謙遜及慈悲等特質；當時的行政院長張善政還跨他最符合蔡英文當選時的「謙卑、謙卑、再謙卑」感言。但從陳建仁後來表現來看，張善政今天恐怕要收回這段話。

即使到金門謝票，陳建仁也是一再呼應蔡英文在勝選致詞中強調的「謙卑、謙卑、再謙卑」，並引用聖經「自高自大的必被貶抑，自謙自卑的必被高舉」，強調唯有謙卑才能走得更偉大，謙卑才能將國家建設得更好。

陳建仁刻意營造謙卑的事蹟不少，除了張善政的「謬讚」之外，他總不忘在關鍵時刻來一段鋪排。去年初蔡英文總統發布新閣揆人事，三天後陳建仁到聖家堂參加彌撒時表示，他向天主祈求賜給勇氣、謙卑，「讓我能夠好好的來為台灣2300萬人民服務」。「謙卑」再次成了他在政壇再起的一砲。

「謙卑」充斥在陳建仁從政之路的沿途，但自從主持內閣之後，謙卑銷聲匿跡，代之而起的是護短、卸責與強辯。無人機國家隊用陸製馬達，陳說不用大驚小怪；國家級警報搞烏龍，陳硬說是「中國發射飛彈」；疫情期間力挺高端疫苗，陳不僅參與臨床實驗，還在解盲前宣稱「沒有副作用」，結果證實只是打了安慰劑。

陳建仁的爭議多到數不清，今年新春團拜時他難得自我檢討，「過去一年做錯很多事」 ，算是難得的「懺悔」。

但是上了議事堂，陳建仁又忘了「聖騎士」該有的樣子，藍委牛煦庭質詢台積電是否落腳桃園等議題，陳建仁答詢時語調升高，氣氛火爆，牛還要陳深呼吸、冷靜，並呼籲「大仁哥不要變成戰狼哥、聖騎士不要變成聖戰士」，語氣詼諧戲謔，但已經點出陳建仁的問題。

今天藍委廖偉翔針對健保點值質詢陳建仁，廖話才說完，陳立刻反嗆「外行」，指廖完全不懂醫療和健保點數，要廖去請教專家。廖再提健保制度運作三苦，病人痛苦、家屬辛苦、醫護命苦，健保點值總額上限導致醫院挖東牆補西牆，陳又說廖製造對立。廖再提健全醫療發展條例總額3800億元的運用，話還沒講完，陳馬上又嗆「你不懂醫療」。

陳建仁固然是專家，但在國會殿堂一句外行，一個不懂，並不能美化健保制度現實的問題；避談健保制度運作三苦，也不解決醫護人力、待遇的問題，對減輕病人家屬的痛苦、辛苦更缺乏同理心，逞口舌之快讓國會議員語塞，只會讓自身的傲慢摧毀長年的謙卑，年初的懺悔更顯虛假。

陳建仁不會因為王世堅送了一本聖經就拉近與天主的距離，更別忘了他自己在金門說過路加福音裡的一段話：「自高自大的必被貶抑，自謙自卑的必被高舉」。

健保 蔡英文 陳建仁

延伸閱讀

年改害公務人員不退休？陳建仁：應該讓他們繼續努力

陳建仁最後一日備詢 王世堅送聖經肯定表現

有望二度「馬習會」？ 陳建仁：盼馬向習近平宣示主權

五一勞動節全國放假？陳建仁：兩周宣布

相關新聞

年改害公務人員不退休？陳建仁：應該讓他們繼續努力

國民黨立委賴士葆今天質詢行政院長陳建仁時，提到公教人員年金改革後，導致大家不願退休。陳建仁表示，謝謝公務人員願留下來多做...

賴清德：就任後守護國家、努力讓經濟持續發展

副總統賴清德「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，今天與超過30家ICT產業業者座談。他表示，520就任總統後，除守護國家...

影／不滿彈劾案提及92歲老父 饒慶鈴嗆監察院：當誰的打手？

台東縣某兒少機構2020年發生性侵案，監察院認為縣府社會處遭糾正後未改善，導致2年後又發生情節更嚴重的機構人員強制猥褻院...

柯文哲會見泛歐綠黨訪團 建議歐洲國家思考吸引台商投資

民眾黨主席柯文哲今天與泛歐綠黨訪問團會面時表示，過去台灣忽略歐盟市場，建議歐洲國家思考吸引台商投資；泛歐綠黨訪問團長包瑞...

電價牽動物價衝擊深遠 經濟部狂做圖卡只能「催眠」自己

電價4月起上漲11%，官方急著淡化，各種解釋圖卡紛出籠，但屢被打臉。不只是圖卡中舉例所謂每日僅增2元電費的「奇蹟麵包店」，被破解其實根本沒用烘焙設備；官方圖卡還強調，一般住宅用戶每天增加電費不到1元，但台電忘了說，房東對租戶的電費是另一套標準，每度至少已漲到6元。電價對物價的衝擊，絕非如官方說得如此輕盈。...

【重磅快評】陳建仁不因王世堅送聖經 就拉近與天主的距離

擁有「聖騎士」封號的行政院長陳建仁今在立法院獲立委王世堅贈送聖經，陳合十接受，臉露溫暖的表情，投手投足散發宗教家的慈悲與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。