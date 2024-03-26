【重磅快評】陳建仁不因王世堅送聖經 就拉近與天主的距離

擁有「聖騎士」封號的行政院長陳建仁今在立法院獲立委王世堅贈送聖經，陳合十接受，臉露溫暖的表情，投手投足散發宗教家的慈悲與謙卑；但就在一個小時前，立委廖偉翔質詢健保問題時，陳一再反嗆廖「外行」、「不懂」，和稍早手持聖經的聖騎士判若兩人。陳建仁卸任在即，到底想留給國人什麼印象？

陳建仁帶著宗教家的色彩跨入政界，在政壇別樹一格。2016年他和蔡英文搭檔並順利當選，他以準副總統的身分參加科技部學術研究獎項頒獎典禮，他強調好的研究者應具備智慧、謙遜及慈悲等特質；當時的行政院長張善政還跨他最符合蔡英文當選時的「謙卑、謙卑、再謙卑」感言。但從陳建仁後來表現來看，張善政今天恐怕要收回這段話。

即使到金門謝票，陳建仁也是一再呼應蔡英文在勝選致詞中強調的「謙卑、謙卑、再謙卑」，並引用聖經「自高自大的必被貶抑，自謙自卑的必被高舉」，強調唯有謙卑才能走得更偉大，謙卑才能將國家建設得更好。

陳建仁刻意營造謙卑的事蹟不少，除了張善政的「謬讚」之外，他總不忘在關鍵時刻來一段鋪排。去年初蔡英文總統發布新閣揆人事，三天後陳建仁到聖家堂參加彌撒時表示，他向天主祈求賜給勇氣、謙卑，「讓我能夠好好的來為台灣2300萬人民服務」。「謙卑」再次成了他在政壇再起的一砲。

「謙卑」充斥在陳建仁從政之路的沿途，但自從主持內閣之後，謙卑銷聲匿跡，代之而起的是護短、卸責與強辯。無人機國家隊用陸製馬達，陳說不用大驚小怪；國家級警報搞烏龍，陳硬說是「中國發射飛彈」；疫情期間力挺高端疫苗，陳不僅參與臨床實驗，還在解盲前宣稱「沒有副作用」，結果證實只是打了安慰劑。

陳建仁的爭議多到數不清，今年新春團拜時他難得自我檢討，「過去一年做錯很多事」 ，算是難得的「懺悔」。

但是上了議事堂，陳建仁又忘了「聖騎士」該有的樣子，藍委牛煦庭質詢台積電是否落腳桃園等議題，陳建仁答詢時語調升高，氣氛火爆，牛還要陳深呼吸、冷靜，並呼籲「大仁哥不要變成戰狼哥、聖騎士不要變成聖戰士」，語氣詼諧戲謔，但已經點出陳建仁的問題。

今天藍委廖偉翔針對健保點值質詢陳建仁，廖話才說完，陳立刻反嗆「外行」，指廖完全不懂醫療和健保點數，要廖去請教專家。廖再提健保制度運作三苦，病人痛苦、家屬辛苦、醫護命苦，健保點值總額上限導致醫院挖東牆補西牆，陳又說廖製造對立。廖再提健全醫療發展條例總額3800億元的運用，話還沒講完，陳馬上又嗆「你不懂醫療」。

陳建仁固然是專家，但在國會殿堂一句外行，一個不懂，並不能美化健保制度現實的問題；避談健保制度運作三苦，也不解決醫護人力、待遇的問題，對減輕病人家屬的痛苦、辛苦更缺乏同理心，逞口舌之快讓國會議員語塞，只會讓自身的傲慢摧毀長年的謙卑，年初的懺悔更顯虛假。

陳建仁不會因為王世堅送了一本聖經就拉近與天主的距離，更別忘了他自己在金門說過路加福音裡的一段話：「自高自大的必被貶抑，自謙自卑的必被高舉」。