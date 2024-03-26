影／不滿彈劾案提及92歲老父 饒慶鈴嗆監察院：當誰的打手？

台東縣某兒少機構2020年發生性侵案，監察院認為縣府社會處遭糾正後未改善，導致2年後又發生情節更嚴重的機構人員強制猥褻院生案，今公布通過社會處長陳淑蘭彈劾案。由於彈劾內容提及縣長饒慶鈴父親，饒慶鈴下午開記者會回擊，「監察院大動作開記者會是做給誰看、當誰的打手，相信民眾不會不知道」。

監察院彈劾新聞稿也另提及饒慶鈴父親饒穎奇長期擔任基金會董事，饒慶鈴不滿表示，父親今年已經92歲，當初成立機構的初衷是認為自己在做好事，協助安置台東縣需要協助的青少年，監察院今天無限上綱，真的讓她無法理解。

饒慶鈴也說，最近監察院的行為讓台灣人民對這個機構的信任逐漸喪失，難道要說國父孫中山的錯嗎？「我們應該要回頭來，好好針對事情研究如何讓社會更好，這才是我們應該要好好面對的事」。

饒慶鈴下午在縣府受訪表示，副總統賴清德日前虐童案發生時有提到，偵辦案件要依據比例原則辦理，今天下午監察院針對社會處這個案子，以不成比例的原則，大動作召開記者會公告周知，監察院做這件事情，請問是要做誰的打手、是要做給誰看，相信民眾不會不知道。

饒也說明，針對此案，台東縣府針對相關程序及法律都有懲處，會以學童的安全、安置為最重要原則，請民眾放心。不過有關社會處長陳淑蘭的去留問題，饒慶鈴沒有正面回應，僅再三表達「謝謝關心」。