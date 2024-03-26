年改害公務人員不退休？陳建仁：應該讓他們繼續努力

國民黨立委賴士葆今天質詢行政院長陳建仁時，提到公教人員年金改革後，導致大家不願退休。陳建仁表示，謝謝公務人員願留下來多做幾年，「這樣好的公務人員，應該讓他繼續努力。」

行政院長陳建仁今天至立法院進行施政報告並備質詢。

賴士葆說，前立委沈富雄曾說過年金改革的罩門在勞保，陳建仁也曾提到要一起改革，但勞保年金至今皆無改革，潛在負債達十多億元，政府不斷補貼，不過對公教人員就是完全不同標準，公教人員年金改革至今已經第7年，所得替代率不斷降低，要從75%降到60%，這樣砍下來一年省多少錢？

陳建仁表示，軍公教年金改革過程，就是要把省下來的錢放入基金，到現在6、7年省下2000億。這樣才能領得長長久久、世世代代領得到，對退職人員較為合理。

賴士葆說，現在造成的問題是公務人員不願退休，退休率相比以往減少36%，老的不退、新的進不來。

陳建仁表示，公務人員相當有經驗，謝謝大家願意留下來繼續服務、對國家效忠，「留下來多做幾年。」他對這些公務人員表示更高敬意，「這樣好的公務人員，應該讓他繼續努力」。

陳建仁提到，當時年金改革，勞保也是其中，他們也有提出勞保改革方案，不過當時勞資雙方皆尚未定論。

陳建仁說，兩件事情極為重要，也是當時勞保改革重點，首先，就是政府負責最後給付責任。第二個是政府要撥補這些東西，政府都有做到。

賴士葆批，現在就是民進黨政府不認為軍公教不會成為票源，所以才這樣做。陳建仁馬上回應，「錯誤」，他們感謝所有軍公教人員對國家的服務，要給予最高的謝意與敬意。