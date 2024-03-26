綠提質詢新規 謝龍介：請賴清德考慮找柯建銘當大法官

前總統馬英九應大陸邀請，下個月帶領青年學子赴陸參訪，各界看法不一。國民黨立委謝龍介今早在立法院受訪時表示，這對台灣和準總統賴清德都是好事；15日立法院院會立委唱名未到質詢被跳過，爭議未歇，謝龍介批民進黨轉移焦點不能改變護航本質。

謝龍介表示，每個立委都有每個立委的質詢權益，但民進黨只是想挑戰立法院長韓國瑜的權威、轉化成政治的對抗，轉移焦點不能改變護航本質，他調閱近年來立法院質詢資料，發現許多綠委多以書面方式質詢。

謝龍介說，15日多名立委唱名未到被跳過質詢，當下被升化為政治對抗，但看來並未得逞，希望議場回歸正常質詢，強烈監督政府才不負人民期待。

昨天立法院朝野協商，民進黨提議質詢新規，謝龍介說，民進黨立法院黨團總召柯建銘不是大法官，揶揄請賴清德上任總統後考慮邀請柯建銘當大法官來解釋法令。

謝龍介批，民意高度期待立委在立法院替其發聲，如果立委覺得可以不到現場，讓行政院長和各部會首長坐在立法院空等，對人民能交代嗎？