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柯志恩4/20接高市黨部主委 黃昭順：國民黨高市長候選人「別無他人」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委陳菁徽、高雄市議員李雅靜今天在鳳山成立聯合服務處，加強中央與地方議題合作。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委陳菁徽、高雄市議員李雅靜今天在鳳山成立聯合服務處，加強中央與地方議題合作。記者徐白櫻／攝影

國民黨立委陳菁徽、高雄市議員李雅靜今天在鳳山成立聯合服務處。高雄黨部主委黃昭順表示，國民黨下屆高雄市長候選人就是立委柯志恩，「別無他人」，4月20日黨部主委職務將交接給柯志恩，提早布局下屆市長及議員選舉，「市長要勝選、議員要過半」。

今天上午10點，北農董事長楊鎮浯、前議長曾麗燕、議員宋立彬、鳳山區里長聯誼會長趙志成及鳳山區黨部主委李美雲等人共同揭牌，基層里長及社團代表多人出席祝賀。

國民黨不分區立委陳菁徽、柯志恩、林倩綺已在高市黨部成立聯合服務處。陳菁徽另在左營區成立獨立服務處，今天進一步將服務量能拓展至高雄最大行政區鳳山，選在鳳山自由路與議員李雅靜設立聯合服務處。陳菁徽說，希望藉由服務處串連地方與中央的力量，為鄉親提供更優質服務。

為提早布局下屆縣市長選舉，國民黨立委王育敏接任嘉義縣黨部主委，立委蘇清泉也接任屏東縣黨部主委。此外，立委謝龍介預計接台南市黨部、柯志恩接高雄市黨部。

黃昭順今早證實，高市黨部4月20日將跟雲林同日舉辦交接儀式，新任主委就是柯志恩。黃昭順表示，陳菁徽在立法院衛環委員會，希望能為改善高雄的空汙而努力；陳菁徽與李雅靜成立聯合服務處的原因很簡單，主要是希望李雅靜有機會參選立委，2026年市長候選人只有一人，那就是柯志恩，下月市黨部會辦交接儀式，希望柯志恩一定要當選、高雄市議會席次也要過半。

李雅靜說，許多鄉親服務案件或建設涉及中央部會，希望透過聯合服務處運作，提供鳳山選民更即時服務，最大化服務量能。

國民黨高市黨部主委黃昭順在掛牌儀式上宣布，立委柯志恩下月將接黨部主委。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部主委黃昭順在掛牌儀式上宣布，立委柯志恩下月將接黨部主委。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委陳菁徽（左二）與高市議員李雅靜（左一）成立聯合服務處。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委陳菁徽（左二）與高市議員李雅靜（左一）成立聯合服務處。記者徐白櫻／攝影

國民黨不分區立委 柯志恩 陳菁徽

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