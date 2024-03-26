出養機構3年評鑑一次 徐巧芯：107年後就停擺

「剴剴案」發生至今，仍在釐清中央、地方責任歸屬。國民黨立委徐巧芯今日表示，衛福部每3年要評鑑一次出養機構，最後一次評鑑卻是民國107年，衛福部長薛瑞元推給疫情，她認為不按照規定來做，責任很大部分在衛福部，不要總把問題推給地方。

徐巧芯表示，中央問題非常大，既然調查發現兒福聯盟有這麼多缺失，按照規定，衛福部對於出養機構，共有8家，每3年要做一次評鑑，但最後一次做評鑑是在民國107年，民國107年後沒有再針對這些出養機構評鑑，這不就是因為自己違規，發現時為時已晚。

徐巧芯說，提出這麼多的批跟不是，如果能早點按照時間按表操課來做，是否可以避免這樣子的狀況。兒福聯盟可以做出養服務，那就是來自衛福部所發的許可，衛福部就是兒福聯盟的主管機關。她當時詢問為何這麼晚才要來準備規畫做評鑑，不是每3年一次嗎？薛瑞元說因為疫情關係。她再問評鑑需要多久時間完成，薛回針對8家出養機構評鑑需6個月時間。

徐巧芯說，從現在回推6個月，哪來的疫情？如果在疫情結束之後立即啟動，按規定來就是3年做一次評鑑，早在事件發生之前就做出評鑑，如果有缺失也已經找到問題了，怎麼會等到發現問題後才去找答案，沒有按照規定來做。不按照規定來做，責任很大部分在衛福部，不要總把問題推給地方，實際上中央應該要制定整體的政策，讓地方執行時有所依循，可是中央都沒有做。

徐巧芯表示，這次最大的問題在於兒福聯盟跟台北市社會局中間的溝通，包含訪視過程資訊落差不對等且無法互通，中央沒有做清楚的規範，讓地方在執行時會發生這樣的問題，各縣市政府只能針對各縣市政府去做，但各縣市政府的協調當然是由中央做整體性的規畫，薛瑞元也已承認這是要改善的地方。

徐巧芯提到，新北市委託兒福聯盟出養的12次訪視、台北市社會局針對保母每年最多4次訪視，每年最多會有16次訪視，但這12次跟這4次之間彼此不互通。再來兒福聯盟當時去訪視過一次被拒絕，後來台北市社會局要去訪視時，被以疫情為由延期，如果雙方的資訊在衛福部的框架之下能夠互通，台北市社會局就能夠早一步發現異狀，強制一定要去做相關的檢查、了解、訪視，是否就能避免悲劇。

徐巧芯總結，衛福部作為整個出養的主管機關，沒有制定出相關規定，使得雙方在執行、地方單位在執行的時候，出現很大的資訊落差，難道不是衛福部應盡的責任嗎，怎麼會想要推給地方政府？