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嗆民進黨團哭鬧浪費時間 黃國昌：柯建銘插話再示範不守規矩

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（中）昨天出席黨團協商。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（中）昨天出席黨團協商。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，民眾黨團總召黃國昌不滿遭插話離場，黃國昌今天受訪時表示，民進黨團總召柯建銘不是初犯，早就已經是累犯，「一犯再犯，講了很多次聽不懂」，韓國瑜也是滿臉無奈，民進黨立委從上到下，從總召到立委全都不守規矩。

立法院會先前發生總質詢風波，韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野黨團討論精進方案，黃國昌不滿遭到柯建銘插話，拉高分貝指責對方不尊重人，最後憤而離開協商會場，柯建銘會後受訪時說明，自己是提案人，所以做補充說明，黃國昌應該調整心理素質。

黃國昌則回應表示，不是只有他講話被插嘴，國民黨團總召傅崐萁跟韓國瑜講話，柯建銘也要插嘴，「韓院長也是蠻無奈的」，民進黨想要拿東西搬上檯面，至少要做好事前的通知，不是把寫好的文字藏先在抽屜，然後在協商的時候突然拿出來，「說這張要你簽，沒有人這樣搞的。」

黃國昌質疑，民進黨團拿出來的方案，他們認定的基準為何，應該要透過議事規則的東西，現在想要透過黨團協商喬定，「這件事情已經很離譜了，如果要我看內容大有問題」，民進黨團想要協商新的規則，最起碼要寫得像樣一點，不是先藏在抽屜裡面，拿出來看根本不及格。

另外，民進黨前立委鄭運鵬昨天在臉書發文，暗指黃國昌演很大跑很快，「不要以為在立法院協商時飆罵拍桌，然後就離席是真的火大生氣，我觀察過很多是先想要離席，再找個理由翻臉」，政黨委託控制不住自己的人，代表他們處理國政，難道不是也很荒謬。

黃國昌表示，突然出現這樣的人物，然後做出這樣的評論，一時之間有點愣住，不知道要怎麼回應，「我沒有需要回應鄭前立委運鵬的任何評論」，反倒是請民進黨主席賴清德看看，民進黨立委在國會的表現，民進黨團從上到下、從立委到總召，全部都不守規矩。

黃國昌直言，民進黨立委遲到不來開會，擔任主席的韓國瑜按照議事規則，跳過他們的質詢剛好而已，結果民進黨團還要一直哭鬧，浪費大家的時間，陪他們進行沒有意義的協商，「我們人也到場，結果他們的總召柯建銘，再次示範什麼叫做不守規矩。」

黃國昌強調，自己昨天的音量確實比較高，因為柯建銘不是初犯，早就已經是累犯，「一犯再犯，講了很多次聽不懂，所以音量稍微高一點」，但是也請大家放心，他絕對沒有拍桌的動作，「我可以跟大家保證。」

民進黨 韓國瑜 黃國昌

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