快訊

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

白沙屯媽回程急行軍！網驚見「不老男神」引騷動：這趟值得了

防止總質詢再被跳過 柯建銘：將提修法固定質詢時間

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜3月15日主持院會時爆發總質詢風波，有多名立委唱名時不在場跳過，遭綠委質疑「沒收質詢權」，昨天朝野協商補救方案仍破局。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團本周會提出國會改革方案，針對委員質詢權部分，希望透過立法院職權行使法修訂，把立委總質詢時固定時間，讓立委可以安心質詢。

韓國瑜昨天下午召集朝野協商，針對質詢被沒收爭議交換意見，民進黨團提議立法院總質詢時由議事人員明定固定時間，若有立委未及時到場，主席可以宣布休息。民眾黨團總召黃國昌隨即表達，這件事就是按照議事規則走，沒什麼好協商，這次事件跟民眾黨沒也什麼關係，話還沒說完遭柯建銘打斷稱「講的是口頭質詢」，引發黃國昌不滿離席，讓朝野協商破局。

柯建銘今天表示，過去沒有發生過立委質詢權被沒收，現在發生後希望把遊戲規則重新定過，原本希望透過昨天協商找到解套方案，但黃國昌一來就說跟民眾黨沒有關係，聽到不如意的事情就咆哮，黃國昌的心理素質應該改變，如果此事發生在黃國昌身上，恐怕不是咆哮可以解決。

柯建銘表示，為避免立法院永無寧日，民進黨團預計本周會提出國會改革方案，其中，會針對立法院職權行使法提出修訂草案，把立委在施政總質詢能夠固定時間，即便前一位委員因故未到場，仍要按照原訂時間讓下一位委員能夠質詢，透過法律化，讓立委能夠安心行使職權。

柯建銘提到，民進黨團本周會提出國會改革方案，重點是絕對不會違憲，該改革的問題會面對，像是立法院資安很重要，應該思考是否透過立法院組織改革增設資安長，相關改革方案會在本周五跟黨團成員說明，預計下周提出送議事處。

柯建銘 立法院 黃國昌

延伸閱讀

朝野交鋒國會改革 柯建銘：本周提出綠版 增資安長

柯建銘嗆黃國昌：有人心理素質不改變 還要再吵兩年？

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌咆哮柯建銘「你插什麼嘴」憤而離場

朝野政黨協商破裂 韓國瑜低調離開議場不受訪

相關新聞

獨／雙城論壇台北場7、8月登場 上海派副市長訪台？520成兩岸最大變數

前總統馬英九4月赴陸可望促成「馬習二會」，兩岸關係再成焦點。台北、上海雙城論壇預計暑假7、8月在北市登場，上海方代表最快...

出養機構3年評鑑一次 徐巧芯：107年後就停擺

「剴剴案」發生至今，仍在釐清中央、地方責任歸屬。國民黨立委徐巧芯今日表示，衛福部每3年要評鑑一次出養機構，最後一次評鑑卻...

柯志恩4/20接高市黨部主委 黃昭順：國民黨高市長候選人「別無他人」

國民黨立委陳菁徽、高雄市議員李雅靜今天在鳳山成立聯合服務處。高雄黨部主委黃昭順表示，國民黨下屆高雄市長候選人就是立委柯志...

嗆民進黨團哭鬧浪費時間 黃國昌：柯建銘插話再示範不守規矩

立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，民眾黨團總召黃國昌不滿遭插話離場，黃國昌今天受訪時表示，民進黨團總召柯建銘不是初犯，早就...

防止總質詢再被跳過 柯建銘：將提修法固定質詢時間

立法院長韓國瑜3月15日主持院會時爆發總質詢風波，有多名立委唱名時不在場跳過，遭綠委質疑「沒收質詢權」，昨天朝野協商補救...

朝野交鋒國會改革 柯建銘：本周提出綠版 增資安長

針對藍白提出國會改革方案，民進黨也計畫提出對案。立法院民進黨團總召柯建銘今預告黨團的國會改革修法版本將於本周提出，預計本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。