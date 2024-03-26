防止總質詢再被跳過 柯建銘：將提修法固定質詢時間

立法院長韓國瑜3月15日主持院會時爆發總質詢風波，有多名立委唱名時不在場跳過，遭綠委質疑「沒收質詢權」，昨天朝野協商補救方案仍破局。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團本周會提出國會改革方案，針對委員質詢權部分，希望透過立法院職權行使法修訂，把立委總質詢時固定時間，讓立委可以安心質詢。

韓國瑜昨天下午召集朝野協商，針對質詢被沒收爭議交換意見，民進黨團提議立法院總質詢時由議事人員明定固定時間，若有立委未及時到場，主席可以宣布休息。民眾黨團總召黃國昌隨即表達，這件事就是按照議事規則走，沒什麼好協商，這次事件跟民眾黨沒也什麼關係，話還沒說完遭柯建銘打斷稱「講的是口頭質詢」，引發黃國昌不滿離席，讓朝野協商破局。

柯建銘今天表示，過去沒有發生過立委質詢權被沒收，現在發生後希望把遊戲規則重新定過，原本希望透過昨天協商找到解套方案，但黃國昌一來就說跟民眾黨沒有關係，聽到不如意的事情就咆哮，黃國昌的心理素質應該改變，如果此事發生在黃國昌身上，恐怕不是咆哮可以解決。

柯建銘表示，為避免立法院永無寧日，民進黨團預計本周會提出國會改革方案，其中，會針對立法院職權行使法提出修訂草案，把立委在施政總質詢能夠固定時間，即便前一位委員因故未到場，仍要按照原訂時間讓下一位委員能夠質詢，透過法律化，讓立委能夠安心行使職權。

柯建銘提到，民進黨團本周會提出國會改革方案，重點是絕對不會違憲，該改革的問題會面對，像是立法院資安很重要，應該思考是否透過立法院組織改革增設資安長，相關改革方案會在本周五跟黨團成員說明，預計下周提出送議事處。