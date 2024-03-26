廖偉翔談健保點值 遭陳建仁嗆外行、不懂醫療

國民黨立委廖偉翔提出「健全醫療發展特別條例」，保障健保點值0.95元，目標1點1元，並就此議題在立法院質詢行政院長陳建仁是否同意。此話一出遭陳建仁反嗆外行，指廖偉翔完全不懂醫療和健保點數，「點值就是會浮動的，點值不浮動就不符合我們的辦法」，要廖好好去請教專家，深入了解健保財務，才能提出更好的條例。

廖偉翔表示，現在健保制度運作有三苦，病人痛苦、家屬辛苦、醫護命苦，健保點值總額上限的問題，導致醫院要挖東牆補西牆，「這點院長同意嗎？」陳建仁表示不同意，醫院許多病人和家屬都會感謝健保制度和醫護人員，廖現在在講反面的話、製造對立，不會使台灣的醫療產業有很好的運行。

廖偉翔表示，醫護短缺加上調漲電價，醫療體系崩潰在即，他已經在上周提出「健全醫療發展特別條例」，保障健保點值0.95元，目標1點1元。為了解決護理人力不足的部分，針對地區級以上醫院執行急性、特殊病床照護護理人員發給每月津貼1萬元，並且撥補100億成立新藥發展基金，請問陳建仁、衛福部長薛瑞元同意嗎？

陳建仁聽完則嗆，「你完全不懂什麼叫做健保的點數。健保的點值本來就是在在健保的財務裡面行之多年，這樣的情形有點外行，並請薛瑞元回答廖偉翔。

薛瑞元表示，這個條例要去保障點值，和健保法總額預算整個制度是互相扞格的，萬一這個特別條例通過，實務上如何運用，兩個不同的制度互相打架，這會產生很大的問題。

廖偉翔表示，健全醫療發展條例施行時間只有3年，總額3800億元，他的想法是在不動總額的前提下用3800億。不過廖還沒講完，陳建仁馬上又嗆，「你不懂醫療」。

薛瑞元則解釋，3800億是否是常設性的，公務預算如何用到健保、要怎麼算，這個茲事體大，而且是否每年都有這樣的3800億，這是非常有問題的。

陳建仁建議廖偉翔，要請教專家，要更深入了解健保所有的財務，才能提出更好的條例。要通盤考慮病人團體、消費者團體，不要只針對單一的團體，這不是健保決定事情的作法，「點值就是會浮動點值不浮動就不符合我們的辦法」。

此外，針對電價調漲議題，廖偉翔指台灣醫院協會、護理師公會等五大醫事團體共同呼籲不要漲醫療院所電價，「請問院長你們可以答應嗎？」希望本周五前可以給醫界答覆。

陳建仁表示，這部分要來了解醫療院所的電費占它經營的比率是多少。例如台北捷運調漲電價，只對它的成本影響1%，醫院的部分需要做盤點，周五前來看盤點的情況。