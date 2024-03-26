蔣萬安解約專案費率 陳智菡批圍魏救趙 北市回擊：說謊不打草稿

北市警用監視器傳輸費爭議，引爆前後任台北市長柯文哲、蔣萬安開戰。對於民眾黨立院黨團主任陳智菡昨天指台智光警局專案合約「106年沒有3M費率」，並指蔣市府要終止106年柯任內簽訂的專案合約是「圍魏救趙」。北市府副發言人郭音蘭表示，陳智菡不是沒有看合約就亂講，不然就是看了合約之後還亂講，混淆視聽，莫此為甚。

郭音蘭表示，針對陳智菡臉書貼文提到「圍魏救趙，反而像護航廠商」，「護航廠商」是非常嚴重的指控，陳千萬不能說謊不打草稿，蔣萬安的團隊當中，誰在什麼時候護航哪個廠商，請直接指名道姓說出來。

郭音蘭質疑，陳該不會就因為專案合約是106年簽的，就覺得只特定在106年這一年使用吧？這分協議書所規範的範圍，不是只有106年這1年，而是到125年，且是柯市府任內簽的；陳智菡當過市府發言人，不可能不知道吧？109年的3M月租2200元專案費率，就是在106年專案合約架構之下定下，陳是不是真的沒有讀過合約第7條？

郭說，要終止已經引起爭議的專案合約議題，當然就要處理106年柯任內簽下的專案合約本身，問題在哪裡？或許日後代表政黨的立法院黨團來評論市政的時候，在發言之前先看完整份合約，再來討論，才能就事論事。

至於指稱「北市府跳針費率」，郭音蘭表示，如果真的要談護航廠商的話，台智光的3M費率是在柯文哲任內定的，依照陳的邏輯，難道要說柯前市長在護航廠商？難道要說拿不出議價紀錄，拿不出費率標準，是黃珊珊前副市長在放水和護航嗎？