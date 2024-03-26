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影／蔡總統未赴太平島 陳建仁：附近海域情勢頗為動盪

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」今天將舉行啟用典禮，但蔡英文總統未登島參與，今天行政院長陳建仁（中）前往立法院備詢前受訪表示太平島附近海域的情勢最近頗為動盪，但強調太平島是中華民國的領域，這是大家都毫無疑問的。記者季相儒／攝影
「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」今天將舉行啟用典禮，但蔡英文總統未登島參與，今天行政院長陳建仁（中）前往立法院備詢前受訪表示太平島附近海域的情勢最近頗為動盪，但強調太平島是中華民國的領域，這是大家都毫無疑問的。記者季相儒／攝影

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」今天將舉行啟用典禮，但蔡英文總統未登島參與，今天行政院長陳建仁前往立法院備詢前受訪表示太平島附近海域的情勢最近頗為動盪，但強調太平島是中華民國的領域，這是大家都毫無疑問的。

行政院長陳建仁今天赴立法院做施政報告，並備質詢。媒體聯訪時有媒體問到蔡英文總統沒有登島參與，陳建仁表示太平島是中華民國的領域，這是大家都毫無疑問的，且全世界都有這樣的看法。

陳建仁指出，太平島海域最近蠻動盪的，大家可以看到這一兩天，亦出現單方面來破壞區域和平與穩定的狀況。

陳建仁強調，在此關鍵時刻，台灣會繼續跟國際社會一起來維護這個地區的和平穩定，並認為，所有國家都有責任，要負起責任來，讓南海成為一個和平的、自由的、開放的海域，讓大家都能夠方便來通行。

太平島 蔡英文 陳建仁

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