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柯建銘嗆黃國昌：有人心理素質不改變 還要在吵兩年？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影

針對日前立法院總質詢因立委不在場，立法院長韓國瑜唱名3次即宣布休息，遭民進黨立委控訴沒收質詢權。昨天韓國瑜為此再度召集協商，會中民眾黨團總召黃國昌因不滿民進黨團總召柯建銘插話，怒斥柯建銘並離開現場。柯建銘今在臉書表示，很可惜朝野協商竟在咆哮聲中匆促結束，又失焦了，他希望透過理性對話，解決問題，「但有人心理素質永不改變，是很可惜的！難道要再吵兩年？」

柯建銘說，其實在上周一朝野溝通後，他與韓知道key在國民黨立院黨團總召傅崐萁，但那時正在風頭上，所以出來受訪他說了:「事緩則圓，校正回歸」，並非理虧而縮，實則解決問題最重要，不爭口舌。而後也不斷藉機致電傅，周末23 、24日韓、傅與他在電話中來回溝通，希望圓滿解決。

柯建銘說，但下午在討論他的提案時，黃國昌發言時談到有人書面質詢，是不是也要等？因為他是提案人，用6秒講了18個字 「書面質詢當然不算，講的是口頭質詢的時候」，是怕他誤解，非刻意插話，然後在大家一陣錯愕中散會。

柯建銘強調：「下午我在講話時，黃總召也短暫插話」，傅崐萁也不悅中插話，他都忍受，不是嗎？協商中總是難免會發生的，沒有這麼嚴重的，彼此彼此而已。

柯建銘說，後來有人馬上剪2019年李惠仁導演拍的紀錄片，「邁向權力之路」，去年於公視播。和昨天場景、他講的話完全一致，不覺莞爾。他不是神預測，也不是神導演，只是很可惜，朝野協商是要商量解決方式、不是來吵架，是要新訂議事規則，以免重蹈覆轍。

柯建銘表示，請大家換位思考，否則永無寧日。假如以後有人遲到，或故意不來，就按序唱名三聲，一路唸下去。假設他是下午5時質詢的，2時38分就結束質詢，這種戲碼不斷發生，朝野惡鬥下去會永無寧日，「黃總召你不要說15日質詢與你無關，今天為何要來朝野協商？假如發生在你身上，那豈是咆哮而已？」

柯建銘表示，國民黨當天有立委羅明才、涂權吉，3位國民黨協商代表怎麼不維護他們的質詢權？跳了就算了？活該？只考慮政治攻防、口水，這樣對嗎？韓國瑜也知當天裁示似有不妥，也謀求改進，不是嗎？

柯建銘說，故民進黨團協商中提出：以後立委質詢臨時因故未來，時間排定照計、照走、照等、不跳號，時間到唱名三聲，就換下一位，規則清楚。本次國會改革方案，民進黨立法院黨團會提出「立法院職權行使法修正案」免重蹈覆轍，保障憲法63條立委質詢權不受侵害，請大家支持。

柯建銘 民進黨 韓國瑜

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