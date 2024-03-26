遭嗆別向錯誤人權團體低頭 蔡清祥：我執行過兩件死刑

針對廢死議題，國民黨立委吳宗憲以新北割喉案為例在立法院質詢法務部長蔡清祥，呼籲加害人和被害人要平衡，「你我都不應該向錯誤的人權團體（指廢死團體）低頭」，要求蔡要有肩膀；蔡清祥則強調，他執行過兩件死刑，並不會因為個人的因素，完全是依照法律規定來執行，該執行就執行。

吳宗憲表示，當國家技術性廢死，法務部都不處理，是不是要增列無期徒刑不得假釋？讓將來法官在處理無期徒刑時，得假釋或不得假釋有選擇的空間。蔡清祥回應：「是，我們都會考量」，不管死刑的規定，將來如何釋憲結果，法務部都有充分準備。

吳宗憲則表示，部長不能說研議，要趕快，「不管廢不廢死，至少要找一個能替代的東西出來」，將來萬一有一天真的廢死的話才來得及去因應。

吳宗憲提及，新北校園割喉案死者學生的家長有找過他，給他一份聲明，聲明內容：「難道死者因為不能自己說話就該白白冤死嗎？我們孩子的生命正要展開最美的人生時，卻無辜被折翼，難道兇手就可以在被所謂的人權保障，如此請人權團體還給我孩子的生命權，那我就不用再糾結了。兇手在逞凶時，兇殘至極，也沒有留給我兒子一點生的機會。法律本該捍衛生命安全，而非來問我們要不要有死刑，難道法律要自白律法以死，人命不值錢嗎？請不要為了少數人的人權，而損害大眾的生命安全」。吳宗憲要求蔡清祥要有那個肩膀扛起。

「我個人執行過兩件死刑」，蔡清祥強調，他並不會因為個人的因素，完全是依照法律規定來執行，當所有的救濟程序都已經完畢，該執行就執行。

蔡清祥說，對於被害人家屬他感同身受，所以一直在強調犯罪被害保護的工作，都是一路相伴，家屬的部分他們已經有派人去關心、幫忙相關的措施。

吳宗憲說，針對人權的保障，加害人和被害人是要平衡的，「你我都不應該向錯誤的人權團體低頭」，絕對不能低頭。