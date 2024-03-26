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約談寒蟬效應？海峽論壇邀訪陸 基層里長憂心：我們當然會怕
大陸國台辦授權福建等海西地區主辦的海峽論壇預計6月登場，過往會邀台灣的里長參加，但因去年檢調大動作約談赴陸旅遊交流的基層里長，引發寒蟬效應，不少里長轉趨低調。去年約談風波，很多里長不諱言，「我們當然會怕」，還有里長說，民進黨恐怕也不希望基層里長去對岸；一位曾遭約談的北市里長說，「今年若有來邀，我還是會出席」，畢竟選舉已過，今年檢調應該不會有動作了。
曾被檢調約談過的里長說，當時檢調約談就是問哪些人招待？不過被約談後，就沒下文了。與對岸交流對方都是開大門、走大路，大大方方寫明單位，約談是檢調程序，一定會被問，只要交流正當合理，當然不用怕，加上到對岸是台商招待，台商返台後，也會讓里長作東請客，「又沒拿人家什麼，也沒幫對方做什麼」。
今年北市多數里長都還沒有收到邀請，有里長坦言，交流是好事，只是敢不敢去而已，「我們不懂政治啦，沒有那個深度，人家也不會去講」。
另一名資深里長說，今年還沒收到邀請，去年她因為很忙沒有過去，結果有其他里長被約談，但其實兩岸交流是好事，尤其準總統賴清德520上任之後，兩岸交流更應該維持，如果沒有溝通管道，地方真的很怕有戰爭，「大家剉咧等」。
國民黨籍里長直言，對岸聽到民進黨就不歡迎，民進黨已經被對岸貼上敵對標籤，這對兩岸溝通管道、互動交流，絕非好事。
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