花東快保留送協商 傅崐萁批交長

立法院交通委員會昨審查國民黨立委傅崐萁提出的「花東快速公路建設特別條例」草案，交通部在報告書指出此案有「立法權干預行政權的憲政爭議」，窒礙難行、無法推動，交通部長王國材直言審查須符合程序正義，引發傅崐萁不滿。朝野立委逐條審查時，每一條條文都無法達成共識，全案保留送黨團協商。

交通部路政及道安司長黃運貴報告時指出，因本計畫建設規模及經費龐大，初估約二五五五億元，依憲法第七十條，立法院對行政院所提預算案，不得為增加支出提議，本特別條例立法，「恐產生立法權干預行政權憲政爭議」。且此案已辦理可行性評估中，開發過程要兼顧程序正義，該條例窒礙難行，無法推動。

傅崐萁反駁，該法律案不同於憲法第七十條預算案不能再做增減的限制，法律案可以全力推動。傅崐萁質詢時問王國材是否支持花東快興建，王國材說，他不反對，但是一定要經分析評估可行。傅崐萁反批，花東快條例是幫交通部一把，條例通過後更好做事，什麼叫窒礙難行？「法律由交通部解釋嗎？」

立委黃仁強調不要重北輕花東；立委羅智強表示，總統和民進黨立委都曾支持花東快，多年過去仍停留於可行性評估，顯然執行速度有落差；若有問題應請由大法官解釋，不要輕易在立法殿堂質疑違憲。

民進黨立委李昆澤質詢時則替交通部緩頰，並以電影「少林足球」中的台詞「球不是這樣踢的」，暗指傅崐萁擔任立委，應對憲政體制、三權分立民主有基本常識。

王國材解釋，過去所有個案計畫，都是經過可行性、綜合規畫、環評核定後，採分年計畫提到立法院，逐年完成，交通部現在有一百多個計畫要走這道程序；若用特別條例直接確定經費規模，與過去程序不同。交通部二○二○年重啟的花東快速道路可行性評估，預計今年八月出爐。

行政院長陳建仁昨天表示，憲法對於五權分立有明確的規範，行政權、立法權很明確，希望五院謹守分際，花東建設應該恪守憲法給予行政院的行政權。