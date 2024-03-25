退輔會副主委李文忠：政軍領導者不宜有終戰指導

媒體報導退輔會副主委李文忠親訪前國安會秘書長丁渝洲等情，李文忠今（25）晚澄清表示，政軍領導者不宜有終戰指導。

媒體今天報導，丁渝洲發表政府應有終戰指導的說法，報導並稱李文忠近日與前總統陳水扁辦公室主任馬永成及賴清德辦公室兩位幕僚，拜訪前國安會祕書長丁渝洲，雙方就國家戰略、軍事戰略、軍事作為，交換意見。

報導引述李文忠的說法表示，他完全同意丁渝洲所說，兩岸同文同種、同根同源，地理相近、經貿密切，兩岸人民目前都過著富足生活，盼兩岸都能珍惜今日的成就，雙向伸出友誼之手，表達善意交流合作。並籲準總統賴清德調整逢中必反基調。

李文忠今晚透過退輔會發出署名聲明表示，丁渝洲等人是李登輝、陳水扁時代國安幕僚，備受敬重，上週丁以老兵的心情，寫了一篇文章：「我對當前國安與國防的經驗與沈思」。而他與丁每年都有例行餐敘，藉此請教。

李文忠表示，政軍領導者在戰前及戰時各個階段都應有政軍準備及指導，但不宜有終戰指導，理由自明。

他說，蔡賴及綠營重要政治人物、相關部會負責人均未有「逢中必反」的態度及論述，但綠營有部份人有此傾向，應調整為逢藍白舔中必批，逢北京霸凌必反。