總統府4/4辦兒童派對 府內闖關還有故事車、市集動畫

下周就是兒童節，總統府與中華文化總會4月4日將結合兒童節與假日大開放活動，舉辦2024年總統府兒童派對，當天有FOCA福爾摩沙馬戲團帶來精彩的「尋夢巨人」表演，總統府內各空間也設置遊戲關卡，讓小朋友以闖關等方式，來發現總統府的小故事，更可以集章兌換小禮物及將明信片寄回家。

總統府今天舉辦「2024天啊！是個大迷宮，總統府兒童派對」記者會。總統府發言人林聿禪表示，讓每一位小朋友都能受到呵護、快樂長大，是政府一直努力的目標。總統府除了是總統、副總統辦公空間之外，也是知名歷史古蹟，國內外旅客都很喜歡平日時來參觀，許多平日沒有對外公開的空間，在4月4日當天都可以讓民眾來一探究竟。

林聿禪表示，當天在府內許多空間都安排不同的節目、活動及遊戲。府前廣場將由「還我特色公園行動聯盟」設置紙箱創作、飛天泡泡等豐富遊戲，讓小朋友可以在廣場上自由遊玩；國防部政治作戰局也將設置陸、海、空軍支援軍武模型車，讓民眾拍照及享受搭乘體驗。另外，也有人物電繪、戰術偽裝膏塗裝、藝工隊快閃演出及拍貼機等，讓小朋友開心體驗。

林聿禪表示，當天中華郵政公司的個人化郵票製作及總統府小小發言人體驗活動，均採線上報名；農業部也規畫兒童藝術體驗及親子市集，還有超人氣美食胖卡及車輪餅、雞蛋糕等攤位，提供民眾多樣化的美食享用；而教育部規畫兒童說故事、閱讀體驗及故事書車等活動，讓小朋友在現場享受閱讀的樂趣。

林聿禪表示，當天總統府大禮堂也會放映「妖怪森林」動畫電影，其取材台灣的民俗故事，介紹在地文化。最後，將邀請新北市惠文兒童領袖幼兒園樂旗隊，帶領大家一起參與總統府降旗，為活動畫下美好的句點。

本次活動時間為4月4日上午8時至下午6時（最後進府時間為下午5時30分），個別活動相關資訊將於中華文化總會網站、臉書、總統府官網、總統府發言人臉書等發布，歡迎民眾追蹤關注，獲得活動最新資訊。