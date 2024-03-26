2026接班選新北市長？ 劉和然首度鬆口

新北市副市長劉和然被視為市長侯友宜欽定的接班人，昨接受訪問強調現階段會把市政工作做好，還沒做決定，被追問「沒有排除選2026」時，劉首度鬆口回應「對，包括這個決定」。劉說法引起想像空間，議員認為，劉和然最大本錢就是副市長，做好市政能為更上一層樓加分；也有議員質疑，侯才說要回歸市政，討論接班人議題，有違市民的期待。

劉和然昨下午陪侯友宜到鶯歌、三峽出席行動治理座談，侯表示，市府團隊每個人在工作角色上一起努力，讓市政蓬勃發展。

距2026選舉還有2年多時間，藍綠白陣營各有布局及盤算。劉和然是藍營呼聲高的人選之一，他接受廣播節目專訪，提到從理化老師到校長，他可以決定；但當教育局長、環保局長與副市長不是他的規畫，現階段就是把市政工作做好，還沒做任何決定。但主持人黃暐瀚追問包括沒有排除選2026？劉鬆口說，「對，包括這個決定。」

對2026可能參選的民進黨立委蘇巧慧、內政部長林右昌與民眾黨立委黃國昌等人，劉不多談，僅說人生有很多想法，他沒有辦法判斷與談論。劉還說，看著侯市長選總統，「選舉真的是很複雜的事」，很多好朋友都說不要叫人選舉。

民進黨市議員卓冠廷表示，劉和然不是基層選舉出身，看得出侯友宜確實有意培養與拉抬，很多活動會帶著跑，但國民黨不只劉和然，包括立委洪孟楷、傅崐萁、羅明才都躍躍欲試，不一定比劉和然差。劉最大本錢是現任副市長角色，若能夠做到建設不分藍綠，對議員建議與忠告能夠傾聽，其實大有可為，否則出線機率低。

國民黨市議員陳偉杰說，黨內人才濟濟，能承接侯市長延續政策的人才都會支持，劉副市長從基層做起，長期跟著侯市長，對市府政策與脈絡掌握清楚，建議劉可以增加與民眾互動加強印象，畢竟技術官僚出身的他沒有選舉基礎。

民眾黨議員陳世軒則說，2026對民眾黨是重要一戰，包括議員、市長都不會缺席，但人選還沒出爐，黃國昌過去是新北區域立委，目前責任區也在新北，將努力為新北爭取建設。劉和然專訪過程中觸及市政議題偏少，大多圍繞在個人經歷，確實引人聯想，侯才宣布回歸市政，市府當前應專注市政，急著討論下屆市長選舉，有違市民對市府的期待。