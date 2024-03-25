歐洲、德國議會代表團訪台 包瑞翰將接任德國台灣對話平台聯席主席

歐盟及德國綠黨訪問團周一（3月25日）開始對台灣進行為期4天的訪問，當天在總統府拜會了蔡英文總統以及同外長吳釗燮舉行了會談。

蔡英文總統表示，面對威權主義的擴張和虛假信息的威脅，台灣加強了與其他民主國家的合作，共同維護地區的民主、自由和穩定發展。根據她辦公室的一份聲明，她表示此次訪問將有助於促進就共同關心的問題進行交流。

此次訪問團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）目前尚擔任歐洲議會中國事務小組組長。該團其他成員還包括歐洲議會副議長、來自芬蘭的郝塔拉（Heidi Hautala），以及布魯格（Agnieszka Brugger）、德國議院友台小組副組長徐德分（Till Steffen）、米榭托維克（Boris Mijatović）等議員。後面3位均為德國聯邦議會議員。郝塔拉是繼2022年歐洲議會副議長貝爾（Nicola Beer）之後第二位以這個身份訪台的歐盟高階官員。

包瑞翰在台北說，歐盟與台灣的合作是基於共同的人權、民主和「法治價值」，「在此基礎上，我們建立了我們的團結」。他還表示，此次訪問的目的，還在於增進與台灣的實質性合作的機會，加強台歐夥伴關係。

上周，台灣當選副總統蕭美琴剛剛訪問了歐洲國家捷克、比利時、波蘭與立陶宛。在比利時逗留時，蕭美琴已同包瑞翰進行了會面。這也是台灣副總統首次在就職前受邀訪問歐洲議會。

台灣外交部發文指出，「包瑞翰是我國堅實友人，協助我國事蹟不勝枚舉，以多種方式支持台歐深化實質夥伴關係，並舉辦多場以台灣為主題的研討會及圓桌會議，帶動歐洲政治圈對台灣議題的討論與反思，對形塑泛歐友我氛圍及論述貢獻良多」。

2022年11月，台灣外交部將「特種外交獎章」頒發給包瑞翰，由於正感染了新冠病毒，包瑞翰以視訊方式接受了吳釗燮外長頒發的獎章。次年7月，歐洲議會外交委員會代表團訪台，包瑞翰也在其中。

包瑞翰將離開歐洲議會

2021年開始受到北京制裁的包瑞翰，在今年6月份歐洲議會選舉後將不再擔任歐洲議員，從而接任德國外交部新成立的德國台灣對話平台聯席主席一職。該平台的主旨是，在雙邊經貿往來加強的背景下，促進公民社會之間的活躍交流。該對話平台將包括德、台各自12位成員，由兩名聯席主席負責。他們將每年會晤一次，輪流在德國和台灣舉行。

在接受ChinaTable訪問時，包瑞翰說，希望人們不再繼續通過「兩岸關係」的棱鏡關注台灣。「我會試圖同台灣伙伴一道進一步加強公民社會的活力」。

(綜合報導)

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