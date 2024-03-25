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影／林智堅論文抄襲案 陳明通：是一場「世紀大冤案」要為林平反

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
國安局前局長陳明通（圖）下午出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，他強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」，身為林智堅的指導教授，將持續努力平反冤案，還給林公道與清白。記者侯永全／攝影
國安局前局長陳明通（圖）下午出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，他強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」，身為林智堅的指導教授，將持續努力平反冤案，還給林公道與清白。記者侯永全／攝影

國安局前局長陳明通下午出席「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，他強調，台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」，身為林智堅的指導教授，將持續努力平反冤案，還給林公道與清白。

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，在2022年縣市長選舉中，為民進黨選情帶來衝擊，指導教授陳明通至今仍對台大學倫會的判決感到忿忿不平，他強調，林智堅並未抄襲，這是一個「世紀大冤案」，台北地檢署、台灣高檢署、地方法院先後都採信了他的公開說明，做出處分及裁定，且已定案，因此，他所謂的「世紀大冤案」是司法所認證。

陳明通表示，身為林智堅的指導教授，未來將持續努力平反冤案，還給林公道與清白。為了能兌現這項聲明，於是透過出版社接受洪浩唐的採訪，最終完成這本書。

林智堅論文抄襲案，讓指導教授陳明通（圖）至今仍對台大學倫會的判決感到忿忿不平，他強調，林智堅並未抄襲，這是一個「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影
林智堅論文抄襲案，讓指導教授陳明通（圖）至今仍對台大學倫會的判決感到忿忿不平，他強調，林智堅並未抄襲，這是一個「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影
陳明通下午出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，並出示各項論文資料佐證，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影
陳明通下午出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，並出示各項論文資料佐證，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影

林智堅 論文抄襲 陳明通

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