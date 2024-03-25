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陳明通稱林智堅論文「世紀大冤案」 桃市府：硬扯

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國安局前局長陳明通（圖）出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，他出示各項論文資料佐證，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影
國安局前局長陳明通（圖）出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，他出示各項論文資料佐證，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，衝擊2022年民進黨九合一大選選情。林智堅指導教授、國安局前局長陳明通今發表新書，替自己和林智堅平反，重申絕非林智堅抄襲，也指論文門並非單純的學倫事件，而是一場政治鬥爭。

對此，桃園市新聞處長羅楚東下午表示，抄襲與否是很單純的事實認定，硬要扯到認知作戰，恐怕才是另外一種認知作戰。

陳明通今發表新書「2022學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」，內容提到，直到今日他仍主張林智堅並未抄襲，台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。

陳明通也說，「余正煌最核心論文的東西，要不是我給的，就是我與林智堅的創作」，只因余畢業比較早，就被認定抄襲；要判定抄襲與否很簡單，大家可以去台大國發所網站，關於研究計畫的格式本來就有一個公版，包含字體、字型，以及章節安排等都是標準化的東西，無奈卻被大作文章，整起事件鬧這麼大是「認知作戰」的問題。

林智堅 論文抄襲 陳明通

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陳明通談林智堅論文抄襲案 重申世紀大冤案、認知作戰人云亦云

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