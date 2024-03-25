稱林智堅案「世紀大冤案」 台大：陳明通應向社會致歉

國安局前局長陳明通今在「2022的學倫獵巫事件簿」新書發表會重申，新竹市前市長林智堅論文沒有抄襲。台灣大學對此回應，2名學位遭撤銷的當事人都接受調查結果，校長陳文章呼籲陳明通身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。

陳明通今日在新書發表會上提出數個證據，主張林智堅案是「世紀大冤案」，事件鬧這麼大是認知作戰的問題。陳明通也說，余正煌論文最核心的東西，「要不是我給的，要不就是我跟林智堅的創作」，但是因為林智堅畢業晚、余正煌畢業早，就被台大審定委員會認定是林智堅抄襲余正煌。

對此，台大表示，該校前國發所教授陳明通所指導的學生，自2022年7月起接連爆發論文抄襲，經學校依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」成立審定委員會，依程序展開調查屬實後撤銷2位學生的學位，當事人最後也都接受，調查結果並無爭議。

台大指出，雖不能阻遏已經發生的事實，但深刻檢討、引以為鑑，努力防範各教學單位再有類似情事發生。具體改善內容包含開設學倫課程、各系所的自律共識及資訊公開，以及對於多次發生違反學倫的系所，校方將組成訪視委員會進行訪視等措施，盼藉由多管齊下營造良善學倫環境。

台大說明，陳文章已多次公開表示，國發所論文抄襲事件對台大傷害甚深，呼籲陳明通身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。台大重申，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。