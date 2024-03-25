快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

批陳明通論文「豬腳說」 陳培哲：台大應成立調查小組

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院士陳培哲。本報資料照片
中研院士陳培哲。本報資料照片

國安局前局長陳明通今天出席「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，要替愛徒林智堅平反「世紀大冤案」。中研院院士、台大醫學院教授陳培哲今天看完陳明通在發表會上的說明，認為「並無新意」，這些爭議社會和法院調解已有公斷，出書只是自說自話，不會改變評價。而所謂「豬腳說」顯示他把學位論文當作生產線貨品，「敗壞大學教育、研究創新的根本價值」。

台大即將慶祝百年，身為台大教授，陳培哲認為台大應思考成立調查小組，公正的釐清此一事件系統性原因，對於學生、老師、歷史有交代。

陳明通在書中指出，余正煌律師比喻，余正煌向林智堅「借醬油」，滷自己的豬腳，但滷完後林智堅卻說豬腳是他的，因此控告林智堅抄襲其論文。陳明通表示，「實際的狀況是，不僅醬油是林智堅的，豬腳食材也是林智堅的，然後整道菜最關鍵的部分是我滷的，余正煌只是拿去『配』他的飯而已。」認為余怎可說滷好的整碗豬腳是他的，是他做的。

陳培哲表示，陳明通此一「豬腳說」顯示他對於學位論文，是當作生產線的貨品（所謂的公版），如法炮製，略加修飾，就可以出品。不用嘔心瀝血，皓首窮經。難怪他每年能指導那麼多學生， 政治人物（尤其民進黨）更趨之若鶩，造成「綠蟑夜奏通明店，乞藉學位入官場」的怪象（借自陸游詩句：綠章夜奏通明殿，乞借春陰護海棠）。

陳培哲認為，更要關切、危害更深遠的，是陳明通的作為敗壞大學教育、研究創新的根本價值，徹底腐蝕了大學的學術脊梁，向政治折腰。「這樣嚴肅的根本問題，台灣大學只能要求他道歉嗎？國發所何以墮落成橡皮圖章的共犯結構，而大學系所的定期的評鑑也無法揭露陳明通的問題？」台大如果只是「和稀泥」，「我身為台大的教授，慚愧不已。」

陳培哲指出，台大將慶祝百年，光明燦爛的校史當然應該記錄下來，但是暗黑的錯誤，也應該剔骨療傷，記取教訓。「台大校方根據大學自治的精神，能否以更高的標準，思考成立調查小組，公正的釐清事件系統性的原因，對於學生、老師、歷史有個交代呢？」

陳明通繼去年參加台大「榮退儀式」惹議後，首度露面分享新書內容，談林智堅論文門始末。記者侯永全／攝影
陳明通繼去年參加台大「榮退儀式」惹議後，首度露面分享新書內容，談林智堅論文門始末。記者侯永全／攝影

台大醫學院 林智堅 陳明通

延伸閱讀

陳明通談林智堅論文抄襲案 重申世紀大冤案、認知作戰人云亦云

人物側寫／陳明通「戰清白」 林智堅2026重出江湖？

陳明通出新書替林智堅「論文門」平反　高虹安以八個字回應

林智堅案雙碩士遭拔 陳明通出書再掀學倫風波

相關新聞

陳明通談林智堅論文抄襲案 重申世紀大冤案、認知作戰人云亦云

國安局前局長陳明通今天在「2022的學倫獵巫事件簿」新書發表會重申，新竹市前市長林智堅論文沒有抄襲，他在書中提出數個證據...

副手首度鬆口2026接班選市長？ 侯友宜一句話回應

新北副市長劉和然對參選2026年新北市長首度鬆口，引發關注。新北市長侯友宜表示，市府團隊每個人在自己工作角色上，大家一起...

【重磅快評】柯蔣大戰引爆 柯文哲吞幾顆軟柿子？

台智光案引爆柯蔣大戰，前市長柯文哲批現任市長蔣萬安說謊，還砲轟副市長李四川「簡單我早就做了，哪輪到李四川？」，搶盡聲量與...

批陳明通論文「豬腳說」 陳培哲：台大應成立調查小組

國安局前局長陳明通今天出席「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，要替愛徒林智堅平反「世紀大冤...

人物側寫／陳明通「戰清白」 林智堅2026重出江湖？

新竹市前市長林智堅2022年爆出「碩士門」論文抄襲爭議，衝擊民進黨當年縣市長選情，引爆「一屍N命」質疑。林智堅和指導教授...

馬習二會有望？馬辦：尊重陸方安排 盼再與老朋友碰面

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子赴廣東、陝西與北京參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。