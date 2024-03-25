批陳明通論文「豬腳說」 陳培哲：台大應成立調查小組

國安局前局長陳明通今天出席「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，要替愛徒林智堅平反「世紀大冤案」。中研院院士、台大醫學院教授陳培哲今天看完陳明通在發表會上的說明，認為「並無新意」，這些爭議社會和法院調解已有公斷，出書只是自說自話，不會改變評價。而所謂「豬腳說」顯示他把學位論文當作生產線貨品，「敗壞大學教育、研究創新的根本價值」。

台大即將慶祝百年，身為台大教授，陳培哲認為台大應思考成立調查小組，公正的釐清此一事件系統性原因，對於學生、老師、歷史有交代。

陳明通在書中指出，余正煌律師比喻，余正煌向林智堅「借醬油」，滷自己的豬腳，但滷完後林智堅卻說豬腳是他的，因此控告林智堅抄襲其論文。陳明通表示，「實際的狀況是，不僅醬油是林智堅的，豬腳食材也是林智堅的，然後整道菜最關鍵的部分是我滷的，余正煌只是拿去『配』他的飯而已。」認為余怎可說滷好的整碗豬腳是他的，是他做的。

陳培哲表示，陳明通此一「豬腳說」顯示他對於學位論文，是當作生產線的貨品（所謂的公版），如法炮製，略加修飾，就可以出品。不用嘔心瀝血，皓首窮經。難怪他每年能指導那麼多學生， 政治人物（尤其民進黨）更趨之若鶩，造成「綠蟑夜奏通明店，乞藉學位入官場」的怪象（借自陸游詩句：綠章夜奏通明殿，乞借春陰護海棠）。

陳培哲認為，更要關切、危害更深遠的，是陳明通的作為敗壞大學教育、研究創新的根本價值，徹底腐蝕了大學的學術脊梁，向政治折腰。「這樣嚴肅的根本問題，台灣大學只能要求他道歉嗎？國發所何以墮落成橡皮圖章的共犯結構，而大學系所的定期的評鑑也無法揭露陳明通的問題？」台大如果只是「和稀泥」，「我身為台大的教授，慚愧不已。」