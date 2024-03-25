陳明通談林智堅論文抄襲案 重申世紀大冤案、認知作戰人云亦云

國安局前局長陳明通今天在「2022的學倫獵巫事件簿」新書發表會重申，新竹市前市長林智堅論文沒有抄襲，他在書中提出數個證據，強調出書是為林智堅論文沒抄襲平反。他仍主張林智堅案是「世紀大冤案」，事件鬧這麼大是認知作戰的問題。

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，嚴重影響2022年民進黨九合一大選選情，中華大學與台灣大學循相關程序接連撤銷其碩士學位。近日媒體人洪浩唐訪問其指導教授陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末，書中提及論文淪為政治鬥爭工具、提款機，一起抄襲事件讓執政黨幾乎輸掉整場大選，甚至對岸也與台灣名嘴呼應加入戰局、下指導棋，下午新書發表會。

陳明通繼去年參加台大「榮退儀式」惹議後，下午首度露面分享新書內容，談林智堅論文門始末。出席者還包括洪浩唐、北辰著作權事務所主持律師蕭雄淋等。

陳明通感謝出版社出版這本「不太會有利潤、但主持正義」的書，他表示直至今日仍主張林智堅案是「世紀大冤案」，並在發表會現場提出三到四項證據佐證，例如指稱台大國發所網站上博碩士論文的格式的公版，被拿來大作文章，非常無奈。

陳明通強調要判定抄襲與否很簡單，大約10分鐘就能判定，整起事件鬧這麼大是「認知作戰」的問題。認知作戰人云亦云，把單純的東西變得罪不可赦。

陳明通回應媒體時指出，他與林智堅在2015年12月27日就討論論文進度，並在1月5號與余正煌進行寫作的擬稿，把和林智堅討論的創作成果修改進稿子內。他認為，使用同樣的數據自然會有相同，最重要的是兩人依變項、研究變項不一樣，這在科學界是很自然的現象。陳明通強調：「我跟林智堅在12月27日就已經討論，余正煌是半路殺進來的」。

陳明通表示，去年6月17日台大教評會作出不解聘他的決議，但台大學倫會判定林智堅論文抄襲，這是世紀大冤案，他會持續為林智堅平反，這本書初衷就是替林智堅平反，他願以最大的誠意和社會理性對話，同時呼籲在台灣從威權邁向民主的路上，有志之士努力還原歷史真相、實踐轉型正義，「又怎能坐視新添冤案？」

洪浩唐則說明出版本書的緣由，去年7月陳明通剛從台大退休時，受出版社之邀與陳明通餐敘，之前完全不認識他。在餐敘中陳明通拿了整袋文件解釋林智堅、余正煌論文事件始末，發現該事件中的兩篇論文有部分雷同就被拿來大作文章，於是在12月簽約、2月初完成初稿。