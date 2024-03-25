柯文哲任內有16筆標案與台智光有關 藍議員諷：柯最適合到議會報告

北市台智光監視器預算案持續延燒，更引爆柯文哲、蔣萬安前後任市府大戰，國民黨議員柳采葳今秀出16筆柯任內台智光所標到市府標案，2022年更有7筆破千萬標案，質疑民眾黨一直要求蔣市府專案報告，但應該由柯文哲專案報告「最適合不過。」

柳采葳盤點過去柯市府時期台智光標案，從2015年到2022年共有16筆，包含聯醫、北市大、公運處、稅捐處、民族實中、蘭雅國中、陽明山國小、三民國中等，每一筆都是千萬起跳，「柯文哲2022年卸任前還給台智光7筆合約每一筆都是千萬起跳。」

柳采葳呼籲柯文哲，不要再為了蹭聲量切割台智光，不要抹滅自己高光的8年的任何紀錄，雖然柯高光時刻已逝，但8年的紀錄都有資料保存，「您可以暫時忘記 但是資料庫都會幫您回憶。」

柳采葳說，如果民眾黨要針對台智光案專案報告，她願意協助柯文哲在議會借一個場地，邀請柯前來報告，「當了8年的市長，跟台智光有16筆標案，由柯市長來做專案報告最適合不過。」