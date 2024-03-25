六都市長最新民調出爐，新北市長侯友宜排名第五，引發關注。他回應，他聆聽大家的意見，近期不斷與大家討論大小建設，包含軌道及交通路網、運動中心等，都更也是新北做最多，他會讓城市的風貌大翻轉。

據網路媒體民意調查最新六都施政滿意度，台中市長盧秀燕以70.8%奪冠，高雄市長陳其邁69.9%緊追在後，桃園市長張善政則以69.6%排第三，接著依序為台北市長蔣萬安65.9％、新北市長侯友宜61.8%、台南市長黃偉哲48.5%。