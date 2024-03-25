台智光案蔣萬安廢子約 黃珊珊轟搞錯重點應廢25年母約

台智光案引發前台北市長柯文哲與現任台北市長蔣萬安戰火，蔣萬安今天宣布，解除柯市府簽訂的2200元專案費率合約，曾任台北市副市長的民眾黨立委黃珊珊說，這個案子的重點，從頭到尾不在費率，蔣萬安沒有搞清楚重點，造成有人從中上下其手，「如果他認為這麼不合理，應該廢掉原始的25年的原始合約，這個才是重點。」

前台北市長郝龍斌2012年與「台灣智慧光網聯盟」簽訂BOT案，合約期限25年，柯文哲2017年再與台智光訂定警察局監視器專案網路子約，明定3M傳輸費率的月租費為2200元，遭到議員質疑預算過高，蔣萬安今天宣布「即刻啟動子約解約作業」。

黃珊珊上午受訪時表示，這個案子的重點，從頭到位都不是費率，因為都是相同的費率，「柯文哲編4.6億就可以，蔣萬安卻要編到5.5億」，蔣市府顯然沒有搞清楚重點，導致有人在中間上下其手，2017年的費率就是依照原始母約，如果沒有本來就要重新議價，而當時的議價也符合標準，這些東西都有相關規範。

黃珊珊質疑，蔣萬安一直說是費率問題，如果把時間拉回到原點，就知道重點不是費率，而是為何全部都要使用3M，這才是問題的所在，蔣萬安乖乖配合議會，最後做出這樣的決定，「如果他認為這麼不合理的話，應該廢掉25年的原始合約。」

有關台北市議員游淑慧指稱，蔣市府沒有找到書面紀錄，黃珊珊則說，所有的紀錄應該都還在，「所以是不想找到，還是刻意找不到」，當時的會議記錄都很清楚，建議可以去找一下承辦單位，包括資訊局、警察局都有參與，費率就是從2280元降到2200元，現在的市府不需要混淆焦點，無法轉移未幫人民把關的責任。

媒體詢問，蔣市府片面解除合約，是否造成監視器空窗期，黃珊珊表示，北市府與台智光簽訂25年的合約，當時在台北市有很多爭議，「我們以為有自己的光纖廠商，可以有比較便宜的費率」，希望能夠創造雙贏，結果後來變成台智光是唯一的單位，市府如果廢除合約，新的廠商沒有銜接，的確有可能造成資安的空窗期。