白轟蔣刻意找嘸議價紀錄 游淑慧喊話柯文哲秀公文：不然3+11翻版？

北市警用監視器傳輸費爭議，國民黨議員游淑慧爆，市長蔣萬安在市府找了一個禮拜，都沒找到前市長柯文哲任內106年費率的書面紀錄。北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊反嗆「是不想找到？還是刻意找不到？」游淑慧今天則在臉書喊話柯文哲：「能不能也秀一下，市府目前找不到的那分公文」，並酸「還是如同3+11翻版，是喬出來的，只有結論，沒有會議記錄？」

游淑慧也說，昨天柯文哲嗆要蔣萬安停止合約，今天黃珊珊又說停約有資安問題，民眾黨立場如何？對於柯文哲、黃珊珊問「為什麼非要用3M頻寬不可？」游說，柯非要全市綁定200萬畫素監視器不可，「高畫質配高頻寬，是台灣世曦給的評估。」

對於2200元、3M費率的核定過程，黃珊珊批蔣萬安是刻意找不到。游淑慧今表示，既然柯文哲卸任後帶走那麼多公文PO在臉書，「能不能乾脆也秀一下，目前找不到的那分公文」，還是如同「3+11」翻版，是喬出來的，只有結論，沒有會議紀錄？

游淑慧說，硬體綁定網路傳輸，要先問當年柯文哲怎麼決定硬體的？當年資訊局是黃珊珊督導，應該比柯文哲更清楚費率怎麼制定的，不應該迴避費率問題。