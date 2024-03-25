快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白轟蔣刻意找嘸議價紀錄 游淑慧喊話柯文哲秀公文：不然3+11翻版？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／取自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧。圖／取自游淑慧臉書

北市警用監視器傳輸費爭議，國民黨議員游淑慧爆，市長蔣萬安在市府找了一個禮拜，都沒找到前市長柯文哲任內106年費率的書面紀錄。北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊反嗆「是不想找到？還是刻意找不到？」游淑慧今天則在臉書喊話柯文哲：「能不能也秀一下，市府目前找不到的那分公文」，並酸「還是如同3+11翻版，是喬出來的，只有結論，沒有會議記錄？」

游淑慧也說，昨天柯文哲嗆要蔣萬安停止合約，今天黃珊珊又說停約有資安問題，民眾黨立場如何？對於柯文哲、黃珊珊問「為什麼非要用3M頻寬不可？」游說，柯非要全市綁定200萬畫素監視器不可，「高畫質配高頻寬，是台灣世曦給的評估。」

對於2200元、3M費率的核定過程，黃珊珊批蔣萬安是刻意找不到。游淑慧今表示，既然柯文哲卸任後帶走那麼多公文PO在臉書，「能不能乾脆也秀一下，目前找不到的那分公文」，還是如同「3+11」翻版，是喬出來的，只有結論，沒有會議紀錄？

游淑慧說，硬體綁定網路傳輸，要先問當年柯文哲怎麼決定硬體的？當年資訊局是黃珊珊督導，應該比柯文哲更清楚費率怎麼制定的，不應該迴避費率問題。

柯文哲 游淑慧 黃珊珊

延伸閱讀

蔣萬安擬與台智光解約 黃珊珊：恐釀資安空窗期

蔣萬安解約柯文哲任內簽訂合約 游淑慧：根本之道作法

柯文哲轟李四川簡單哪輪到你..蔣萬安用這10字酸爆柯Ｐ

台智光2200元費率變黑箱？游淑慧曝蔣萬安已追查1個禮拜 竟無書面紀錄

相關新聞

副手首度鬆口2026接班選市長？ 侯友宜一句話回應

新北副市長劉和然對參選2026年新北市長首度鬆口，引發關注。新北市長侯友宜表示，市府團隊每個人在自己工作角色上，大家一起...

蔣萬安解除柯市府與台智光合約 民眾黨嗆柿子挑軟的吃

台智光案引發前台北市長柯文哲與現任台北市長蔣萬安戰火，蔣萬安今天宣布，解除柯市府與台智光簽訂的2200元專案費率合約。民...

馬習二會有望？馬辦：尊重陸方安排 盼再與老朋友碰面

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子赴廣東、陝西與北京參...

林智堅案雙碩士遭拔 陳明通出書再掀學倫風波

新竹市前市長林智堅2022年宣布辭職投入桃園市長選戰後，原本有「雙碩士」光環的他，因學術倫理問題接連被拔掉兩個學位，當時...

質詢權「沒收」風波尚未解 韓國瑜下午再召集朝野協商

立法院15日爆發總質詢風波，民進黨立委質疑質詢權遭沒收，國民黨則炮轟綠營立委遲到要先行道歉，朝野立委對此事仍爭議不休。立...

新聞幕後／台智光案黑幕幢幢？蔣萬安議價7次、柯文哲無議價紀錄？

台北市警用監視器傳輸費案爭議，台北市前市長柯文哲指是現任市長蔣萬安提高至3M，才導致給業者的預算增加9000萬元，蔣回擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。