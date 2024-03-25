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新聞幕後／台智光案黑幕幢幢？蔣萬安議價7次、柯文哲無議價紀錄？

聯合報／ 本報記者林麗玉
台北巿長蔣萬安今天表示，他已要求法務局及相關單即刻啟動解除106年柯市府所簽訂的「專案費率合約」的作業。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安今天表示，他已要求法務局及相關單即刻啟動解除106年柯市府所簽訂的「專案費率合約」的作業。記者黃義書／攝影

台北市警用監視器傳輸費案爭議，台北市前市長柯文哲指是現任市長蔣萬安提高至3M，才導致給業者的預算增加9000萬元，蔣回擊用3M是依議會但書執行。還原2022年柯市府覆議案為何失敗？知情人士說，當時時空還沒有爆出議員陳重文涉案，柯所提覆議只稱有窒礙難行理由，並無說服議會，當時府會關係也不佳，加上但書是經大會通過的預算，推翻難度高，才會連表決都沒有，議會照案通過。

2022年柯文哲任期最後階段，北市議會審查「112年警察局錄影監視器預算案」，當時此案進入政黨協商，前議員李慶元就在協商時下但書要求，「為維護影像品質，符合治安需求，除有3Ｍ頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2Ｍ頻寬者，應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支」，其他跨黨派議員並無太大意見，協商通過此但書。

由於當時台北市已沒有100萬畫數的攝影機，等同全數要改為使用3M傳輸費。但當時柯堅持認為，傳輸僅需2M和3M雙軌，議會但書不合理，在卸任前最後向議會提覆議，但2022年11月28日遭議會臨時會否決。當時柯文哲除開記者會痛批藍綠議員聯手汙錢，還投書媒體稱，否決的議員及所屬政黨是「金權政治最大幫凶」。

知情人士說，當時審查預算時，市府有代表在場，若有意見應該在通過下但書前提出，最後這個預算但書是經大會同意，「大會出來的決議，是不容易被挑戰、被推翻」，加上柯又沒有說帖足以說服議員，當然覆議失敗，柯文哲事後用藍綠聯手汙錢說法，更讓議員難以接受。

據了解，當時柯文哲在臨時大會提覆議，國民黨團當時甲級動員，但大會上沒有人同意；民進黨團沒有甲動，也認為不知道柯提覆議案有什麼意義，當時連表決都沒，就由當時的議長陳錦祥當場裁示，全案照原案通過。

至於柯文哲任內與台智光簽署警用監視器傳輸費子約，並訂定費率月租3M、2200元，當初訂定月租費的過程，蔣萬安下令局處查找，至今沒看到議約的詳細過程資料，只有廠商報上來2200元月租通過的會議紀錄。議員游淑慧透露，蔣萬安已追查1個禮拜，竟無書面紀錄。

據了解，正因台智光與警察局訂有子約，蔣萬安上任後，認為為何3Ｍ月租費2200元，與一般局處的1761元差距大，經歷7度議價才調降100元，也正因台智光涉嫌行賄等弊案，蔣萬安也下令，市府由法務局、資訊局等相關單位，即刻啟動解除106年柯市府簽訂的警察局專案費率合約的相關作業。

民眾黨主席柯文哲（左二）昨天到嘉義市出席活動，對於台智光案再度反擊北市副市長李四川。記者李宗祐／攝影
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柯文哲 蔣萬安 議員

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