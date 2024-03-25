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循侯友宜從政模式？ 劉和然喜做和民眾生活最貼切的事

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然。本報資料照片
新北市副市長劉和然。本報資料照片

新北市長侯友宜熱門接班人選劉和然今天接受媒體人黃暐瀚專訪，談到自己從理化老師、主任、最年輕校長，再當到教育局長、環保局長、市府副祕書長與副市長等職位，主持人直言「跟侯友宜經歷很像，也是很年輕就當上警政署長」，劉和然說，對，他當校長時，所有主任都比他還要資深。

劉和然今天接受專訪，難得談到他的過往經歷，他指出，他民國76年到蘆洲三民國中擔任理化老師，後來因當時台北縣教育局人手不足，他借調到局內擔任府會聯絡人、新聞聯絡人與總務，協助編纂教育局預算。

劉和然說，當時原本覺得在學校當老師很自由自在，不過大學同學與當兵同梯的友人打電話問候他，問他最近人生有什麼變化時，他本來對要被調到教育局的工作有些抗拒，且已決定不去，但同學一句「你在怕什麼？」最後展開他人生不同經驗。

劉和然後來考上主任到深坑國中，36歲考上校長，37歲分派到泰山義學國中成為最年輕校長，當了4年校長後，當時的台北縣長周錫瑋因為教育局長出缺，展開面談與遴選，他希望有些教育政策要延續，報名參加，他不認識周錫瑋，「周錫瑋敢用我，我也嚇一跳」。

主持人黃暐瀚說，劉的經歷與侯友宜很像，當時也是最年輕警政署長，劉說，對，當時當校長時，所有主任都比他資深。

接著劉和然接受前市長朱立倫延攬，成為升格後的環保局長，轉到另個領域，劉和然說，當時6000多名清潔隊員從鄉鎮市公所回歸環保局管理，清潔隊員最怕被環保局當成外人，舉辦活動，29區隊員有29套制服，怎麼看都不像一個團隊，他透過制定統一制服，展現一體的團隊精神，朱市長覺得他可以「我就可以」。

劉和然也提到他認為侯友宜任內最有感的三項市政，包括捷運三環六線、五股垃圾山與塭仔圳，最後一個雖然是雙北垃圾袋共用的「小事」，但確是與民眾生活最貼切有感的大事。

劉和然也提到侯友宜回歸市政後，一天當兩天用，前幾天內政部長林右昌前來拜訪，侯對於蘆洲南北側開發案，希望中央盡速審議，還有汙水下水道補助經費只剩8億元，希望中央能夠多給我們一點，這些都是在地里長非常關心的，部長也都有允諾。

侯友宜 劉和然 教育局

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