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黃捷、許智傑誰是接班人？ 陳其邁今在市府公開表態

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨可能參選下屆市長的人選逐漸浮現，高雄市長陳其邁一派輕鬆回應媒體詢問，但他也強調不會指定接班人。記者徐白櫻／攝影
民進黨可能參選下屆市長的人選逐漸浮現，高雄市長陳其邁一派輕鬆回應媒體詢問，但他也強調不會指定接班人。記者徐白櫻／攝影

綠營下屆高雄市長選舉戰鼓響起，繼立委林岱樺後，現任立委許智傑昨晚鬆口「不排除往那個方向努力」，前總統陳水扁也看好新科立委黃捷有機會參選2026年市長。市長陳其邁說，許智傑、黃捷及柯志恩等人選都很好、很怒努力；他不可能指定接班人，會尊重黨內初選機制。

立委許智傑昨晚出席高雄中學家長會暨高雄市文教媒體聯合餐會，致詞時被身邊的人起鬨宣布參選下屆高雄市長。許說，「我還沒宣布，也還沒決定，不排除往那個方向去努力」。

對此說法，今天許智傑受訪改口說，此事他還沒有決定，昨天是雄中家長會與學長弟的好意，希望他可以表態參選。他認為，應該是選前的一年至一年半評估民意，屆時再做最後決定比較恰當。

今天上午市長陳其邁參與大大數位基金會捐血活動時受訪表示，現在離選舉還有快3年的時間，不要一個人出來選就要問，「我上次已經講過了，全高雄市就只有我不能選，我相信每個都很優秀，所以以後不要一個人說考慮，我就要講一次」；若270萬人都考慮，他就要講270萬次，只要是為高雄市努力的人，他都歡迎、支持。

陳其邁也被問及是否會指定接班人。陳其邁說，「不會啦，這什麼時代，這個不可能的事情」，黨內有黨內的民主機制，尊重初選。

此外，針對目前已經浮出檯面的許智傑、黃捷及柯志恩三人的看法。陳其邁說，這些人都很好、都很努力。

立委許智傑昨晚出席高雄中學家長會暨高雄市文教媒體聯合餐會，鬆口未來會朝參選市長的方向努力。記者王昭月／攝影
立委許智傑昨晚出席高雄中學家長會暨高雄市文教媒體聯合餐會，鬆口未來會朝參選市長的方向努力。記者王昭月／攝影

許智傑 陳其邁

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