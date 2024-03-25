8年前堅持登太平島 馬英九曝某友邦曾反對

國民黨近日高聲疾呼，蔡英文總統應在卸任前登上太平島，宣示我國主權及領土。前總統馬英九今天表示，我國對太平島的態度要明確，島上官兵及國內的民心士氣也要鼓舞。總統不登島，國家利益與民心士氣都會受到影響。

馬英九透過臉書指出，這幾天他看到國安局在立法院報告指，總統若要登太平島，必須根據南海區域政情複雜化與南海情勢軍事化的現況，評估飛航安全與維安問題；若這兩個結構性問題無法解決且降低不確定因素，現階段不建議總統前往。

馬英九認為，這樣的說法其實並不成立。無論是前總統陳水扁或他，當年登太平島這個南海最敏感地區，難道就沒有「飛航安全與維安問題」嗎？如果陳水扁跟他可以處理這個問題，蔡總統應該也可以，技術上並不構成問題。

馬英九說，他先前公開呼籲蔡總統登臨太平島，因為這是中華民國的領土，中華民國總統都有責任與義務守護。然而，國安局在立法院的說法，大概意味蔡總統應該不會去太平島了。

馬英九說，基於前任總統對現任總統的尊重，他已盡言責，也會尊重她的決定。但從國家利益角度來看，中華民國總統是否登島視察，著實重要。因為我國對太平島的態度要明確，島上官兵及國內的民心士氣也要鼓舞。總統不登島，國家利益與民心士氣都會受到影響。

馬英九說，2016年1月28日，他登臨太平島，是他第二任總統卸任前的4個月。當時某友邦曾表示反對，但他不為所動，因為在南海宣達主權，以及發表「南海和平倡議」，對整體區域的正面效應更重要。所謂「不為利誘，不為勢劫」，期待蔡總統能再慎思親臨太平島，維護國家利益與民心士氣。