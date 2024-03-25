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觀察站／公教年金議題 不需迴避 但要謹慎

聯合報／ 本報記者鄭媁
蔡英文總統2016年上任後啟動年金改革，抗爭過程鬧得風風雨雨。圖為2017年軍公教警退休長者，在立法院前抗議政府年金改革。（本報資料照片）
蔡英文總統2016年上任後啟動年金改革，抗爭過程鬧得風風雨雨。圖為2017年軍公教警退休長者，在立法院前抗議政府年金改革。（本報資料照片）

年金改革邁入第六年，國民黨立委逐步端出停砍退休公教年金的修法草案，卻也面臨「反改革」標籤的兩難。新北市長侯友宜參選總統喊出要全面檢討退撫制度，民眾黨主席柯文哲也批評蔡政府失信於民，擁有六成民意的藍白兩黨不需迴避此議題，但必須謹慎前進。

蔡英文總統二○一六年上任後啟動年金改革，抗爭過程鬧得風風雨雨，如今仍歷歷在目；兩年後，民進黨在九合一大選慘敗，無疑是當年對退休軍公教汙名化、砍年金的反撲。

每逢選舉，軍公教鐵票倉一向是藍營候選人必爭之地，也都承諾要檢討退撫制度。今年大選，國民黨重掌國會多數，終於不再是怎麼表決都輸的在野黨，但也因為所提議案更具話語權和指標性，基於國家財政紀律及大局著想，在未有精算報告或銓敘部試算前，年金制度的再更動，勢必得謹慎面對。

新國會開議，國民黨團所推議題，多半為增加財政支出法案，而非實質民生改革政策。個別立委或許因自身選區的選民結構推動修法，情有可原，若是以黨團立場定調支持停砍軍公教年金，其他族群的反彈等後座力，國民黨準備好了嗎？

當時的年改審議過程，國民黨曾提出較為緩和的改革方案，最後仍被民進黨以多數表決推翻。如今，若有社會可接受的合理方案一併提出檢討，形成更完整的檢討計畫，或許可防對手貼標籤的政治操作；但如果只停留於在野黨思維、提案走極端，未來國民黨要如何擴大選民支持？

在三黨不過半的現況下，國民黨必須嚴肅思考：若是一再推出有爭議的法案，除了遭致民進黨反對，民眾黨也恐怕更能發揮關鍵少數的影響力；長久來看，對國民黨是否有利？

侯友宜 國民黨 年金改革 柯文哲 蔡英文 軍公教

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