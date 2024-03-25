台智光爭議／李四川批沒解除母約 柯文哲反問3問題

台智光爭議持續擴大，台北市副市長李四川指前市長柯文哲任內沒把與台智光的母約解掉，還明訂3M傳輸速率費率月租費2200元。柯昨說，費率是他訂的，但同樣的費率，為何蔣萬安執政預算多了9千萬元？問題不在費率，而是為何全改為3M？「錯就錯了，還鬼扯費率是我訂的」。

柯文哲昨在嘉義受訪時提出3個問題，國民黨為何不敢開臨時會？費率是他訂的，但為何同樣費率「柯文哲預算是4.6億元，蔣萬安變5.5億元」？北市1萬多支攝影機，為何要全部用3M？

柯文哲說，合約是前市長郝龍斌簽的，一簽就25年，後來議會增加台智光費用，國民、民進黨增加但書，他提出覆議被兩黨駁回，他在離開市府最後1份公文寫著「財團勾結議會，詐取國家財產，惡行惡狀必須遏止」，凸顯但書不合理，希望下任處理，而蔣萬安說但書是議會做的，他反問蔣「為何要配合議會的但書、廠商的不合理要求，把所有攝影機都改成3M傳輸，這才是問題所在」。

「錯了檢討就好了，不要再鬼扯了。」柯說，郝龍斌訂費率時沒有3M，後來按母約費率規則訂定，一開始2800元，他在任時議價到2200元，但相同費率為何蔣市府預算多了9千萬元？且顧問公司有報告不需全改成3M，為何全改為3M？「還鬼扯什麼費率是我訂的」。

針對李四川的臉書留言，柯文哲嗆說「蔣萬安不敢出來，派人出來」，他建議，台智光被查到疑似行賄，就用這理由停掉，但他也要告訴李，當年在市府做過兵棋推演，如果把台智光網路停掉，新的電信公司來接，1萬多支攝影機會有空窗期，除非雙方合意解約、都願配合，「簡單的事我早就做掉了，哪裡輪到你李四川」。