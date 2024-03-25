觀察站／別因短暫成功 淪外交冤大頭

副總統當選人蕭美琴近期先後訪問美國和歐洲，雖是循往年慣例，在正式上任前進行非正式的外交工作，否則等到就任後，出訪變得過於敏感，不免綁手綁腳。但有別於過去的是，蕭美琴此行重心顯然更傾向與歐洲各國建立良好關係，除延續我國與歐洲持續拓展關係的外交策略，同時緊抓俄烏戰爭之後，為台歐關係創造機會與空間。

俄烏戰爭爆發後，歐洲開始重新思考歐洲主體性，以及自身過去對國際發展的漠視，並在對俄國入侵烏克蘭感到驚訝和驚嚇的同時，開始對美國的支持及中國的崛起感到憂心，尤其，緊鄰戰線的中東歐國家，為了避免被戰火進一步波及，也希望獲得來自國際各方面的支持，台灣成為在理念和資源上都能給予他們支援的對象。我國與捷克政府簽署備忘錄，展開台捷合作重建烏克蘭計畫即是一例。

台灣由於半導體產業的蓬勃發展，再加上兩岸議題浮上檯面，逐漸成為世界焦點，歐洲也對台灣感到前所未有的好奇。據了解，我國今年總統大選，歐洲甚至史無前例做了深入觀察，讓許多涉外人士都感到驚奇。

台灣有意利用歐洲戰情，及歐洲對台灣的好奇心來拓展台歐關係，盼在國際二元對立情勢再現之下，爭取歐洲各國的認可，成為民主陣線一員，其實無可厚非，畢竟機不可失、時不再來；蕭美琴的歐洲行，顯然也建立在這樣的思考之上。

不過，雖然台灣確實看見與歐洲互動的絕佳機會，但外交政策仍是務實主義至上，雙方各取所需。中東歐各國爭取台灣做出經濟援助、重建，甚至提供技術發展的同時，台灣則希望藉此取得國際目光，但也要萬萬小心，別因為取得了短暫的成功，卻未能得到實際的外交成果，反倒最後成了冤大頭。